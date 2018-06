Dit artikel is geschreven door Diede van den Ouden (Twitter: @Diedemink). Diede is handelaar voor eigen rekening bij Market Wizards. In dit artikel laat hij zien hoe hij door een speculantenbril naar de quoteringen van de gokhuizen voor het WK-voetbal kijkt. We bedanken Diede voor zijn bijdrage.

Rendement met WK 2018

Het wereldkampioenschap voetbal staat weer voor de deur. En hoewel Nederland niet mee doet, kijk ik altijd erg uit naar dit evenement. Ik vind het geweldig om alle wedstrijden te kijken en de hype er om heen te volgen. Bovendien vormt het een welkom vermaak voor de soms saaie beursdagen, aangezien de eerste wedstrijden al beginnen om 14.00 uur.

Maar buiten dit enthousiasme om, ben ik niet voor niks in de financiële wereld terecht gekomen. En dus heb ik eens gekeken of er nog iets te verdienen valt gedurende het vermaak.

Gokken of beleggen

Helaas is gokken onlosmakelijk verbonden aan de beurs. Deels omdat koersen op korte termijn vaak niet te voorspellen lijken te zijn en deels omdat mensen onverantwoord met hun investeringen omgaan.

Zelf noem ik investeren op de beurs een gecalculeerde gok. Aan de hand van het risico dat je wilt nemen, kan het rendement worden vastgesteld.

In tegenstelling tot het casino lijken op de (hele lange) termijn de odds in het voordeel van de investeerder te liggen. Terwijl je in het casino altijd zal verliezen op de lange termijn: zo verlies je bij blackjack bij elke inzet 0,6%.

Inzetten op een sportevenement komt wat mij betreft dichter bij beleggen dan bij gokken. Je kan immers je eigen kennis van de sport afzetten tegen die van de aanbieder van de weddenschap. Vind jij dat de aanbieder een winnaar een verkeerd winstpercentage meegeeft, dan kan je besluiten een inzet te plegen.

Als de verhouding tussen het risico (je hebt het fout = inzet kwijt) en het mogelijke rendement goed zijn. Dan is ook dit een gecalculeerde gok, waar je op lange termijn winst mee kan maken.

Winnen met het WK

Nu dan concreet. Ik denk dat er met een beperkt risico geld verdiend kan worden aan het WK. Hieronder zal ik u de belegging uitleggen, en u wijzen op de kansen en risico's.

Ik heb al twee keer eerder mijn bijdrage geleverd aan een artikel op IEX over de mogelijke rendementen tijdens een voetbalkampioenschap, die kunt u hier vinden:

Wat ik toen al schreef als basis voor de belegging, geldt nog steeds.

Sinds 1954 werden er zestien WK-toernooien gehouden en won er altijd één van de grote landen. De kans dat er een groot/favoriet land wint is ook nog eens toegenomen omdat het aantal deelnemers in de loop der tijd is toegenomen van zestien naar 32.

Met andere woorden, als een outsider wil winnen, dan zal het méér wedstrijden moeten winnen, en dus neemt de kans daartoe af. Verder geldt, zoals ook op de beurs, hoe meer risico u wilt nemen, hoe hoger de rendementen (en het verlies) kunnen zijn.

Omdat de restwaarde van deze belegging nul zal zijn, als u het niet bij het rechte eind heeft, kunt u speculeren op het wereldkampioenschap voetbal het beste vergelijken met het handelen in producten waarbij u ook 100% van uw inleg verliest als u het bij het verkeerde eind heeft.

Scenario één

We vertrouwen op de statistieken van de laatste 64 jaar. En gaan er vanuit dat één van de vijf favorieten gaat winnen. Door de inleg op de juiste manier te verdelen komen we dan uit op een rendement van 32%, ongeacht welke van de big 5 er met de overwinning vandoor zal gaan.

Ook gegarandeerd is het verlies van 100% als 1 van de 27 andere landen op 15 juli met de beker in zijn handen staat.



Klik op het plaatje voor de versie in Excel

Scenario twee

Zoals u kunt zien, is België in het bovenstaande model achterwege gelaten. Volgens de quotering van de bookies zijn zij echter wel favoriet. Als u ook op de Belgen wilt inzetten, dan kost u dat ongeveer 13% aan rendement.

Zelf ben ik van het elk nadeel heb zijn voordeel-principe. En ik zet zelf nooit in op het team waarvan ik supporter ben. Mijn totale inleg baseer ik zelfs op het bedrag dat ik ervoor over zou hebben om mijn favoriete ploeg te zien winnen.



Klik op het plaatje voor de versie in Excel

Scenario drie

U bent een voorzichtig belegger, en schuwt het risico. Ook voor u is er een model. Maar net als op de beurs geldt: als u voor een laag risico kiest, dan zal het rendement waarschijnlijk ook niet hoog zijn.

Besef bovendien, als een team wint dat zelfs niet in dit rijtje van negen landen staat. Dan verliest u 100% van uw inleg.



Klik op het plaatje voor de versie in Excel

Scenario vier

U bent een kenner en wilt accenten aanbrengen in de modellen die u ziet als u op het plaatje klikt. Als u bijvoorbeeld denkt dat Brazilië net zo kansloos is als op het WK in eigen land, terwijl Spanje de grote favoriet is. Dan kunt u met de spreadsheet uw eigen scenario bepalen.

Rendementen kunnen daarmee gigantisch schommelen, aangezien u de €210 van Brazilië kunt herverdelen over de andere deelnemers. Let wel, het risico neemt hoogstwaarschijnlijk even hard toe.