Rustig handelsdagje, met overwegend positieve koersen. De olieprijs, vooral de Brent, gaat wederom wat terug en dat zet de oliefondsen ietwat onder druk. De AEX weet desondanks toch met een plusje te sluiten. De kar wordt grotendeels getrokken door ASML, dat overtuigend een nieuwe high neerzet. Uiteindelijk sluit de AEX nog op een mager winstje, slechts 0,19% op 562,81 en dat valt wat tegen gezien het feit dat we de hele dag zo rond de 564-565 stonden.

Adyen

Verhaal van de dag is Adyen. Dat publiceerde vandaag haar prospectus inzake de beursgang volgende week woensdag. In totaal zullen er maximaal 4,2 miljoen aandelen worden verkocht door de bestaande aandeelhouders, waaronder Mabel van Oranje. Laten we er dan maar Royal Adyen van maken. Het aandeel wordt geprijsd tussen de €220 en €240 per aandeel en is daarmee tussen de €6,5 en €7 miljard waard.

Dat is andere koek dan in maart bij Alfen, waar een koerskrater van €11,50-15 werd meegegeven. Particuliere beleggers kunnen niet inschrijven bij Adyen en zullen de stukjes op woensdag 13 juni, of later, in de markt moeten zien te verwerven. Dat zal wel een uitslaande brand worden. Later deze week kunt u een analyse verwachten bij IEX Premium.

BAM

Als u de koersdaling van Bam ziet, denkt u misschien aan een winstwaarschuwing, maar het is slechts een adviesverlaging van ING. Dat had nog een koersdoel staan van €7 en dat is natuurlijk teveel van het goede. Het wordt nu €4,20 en het koopadvies, in februari nog herhaald, wordt nu omgezet in Houden. Eigenlijk best raar dat iedereen dan gaat verkopen. Bam staat vandaag 8% lager.

Chippers

De sector waar het geld vandaag te verdienen valt, is de chipsector. ASML, ASMI en Besi gaan hard omhoog vandaag. ASML tikte vandaag de €180 aan, en zet daarmee een all time high op de borden. ASMI is de grootste stijger met een koerswinst ruim 6% nadat Credit Suisse het aandeel op outperform zette. Besi doet het wat rustiger aan en plust 3%.

ASML breekt met een knal door weerstand 175,25 (top van 21 maart). Let op de achterblijvende moneyflow (onderste helft van de grafiek), die signaleert nog géén verse inkomende geldstromen. pic.twitter.com/Q0BNMmBnw2 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 5 juni 2018

Air France-KLM

Air France maakt vandaag alweer een harde landing en daalt 5%. Het aandeel lag de hele dag al slecht, maar nadat bekend werd dat Accor twijfelt of het ook daadwerkelijk een belang in Air France neemt, ging de koers verder omlaag. De speculatieve winst van gisteren is daarmee weer volledig teniet gedaan.

Het is niet te hopen voor de stakende kamikazepiloten dat Accor de baas wordt bij Air France. Ik kan me niet voorstellen dat de horeca-cao betere arbeidsvoorwaarden kent dan die van de verkeersvliegers.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

De olieprijzen fluctueren nogal: vandaag is het de Brent-olie die behoorlijk afkomt:

Euro: 1,166

Goud: $1297

Bitcoin: $7437

Olie: $64,50 en $74,00 (Brent)



De dag van morgen: 6 juni