Twitter in de S&P 500

Nog even wat flinke koersschuivers nabeurs op Wall Street. Het aandeel Twitter staat ruim 4% in de plus voorbeurs en komt in de S&P 500. Daarmee vervangt het Monsanto, dat wordt overgenomen door Bayer.

Netflix vervangt Monsanto in de S&P 100, maar daar kijkt toch niemand naar.

Netflix $NFLX is joining the S&P 100.



Twitter $TWTR is joining the S&P 500.



Het aandeel heeft een flinke rally achter de rug en staat op de hoogste koers in drie jaar tijd. De all time high van $74,73 is nog niet in zicht. Beleggers van het eerste uur zien de eerste koers van $45 weer in de buurt komen.