Het is al weer een paar dagen stil rond de handelsoorlog die Trump ontketend heeft. Inmiddels komen de getroffen landen met tegenmaatregelen, waaronder Mexico. De Mexicanen richten zich daarbij speciaal op die Amerikaanse staten waar Trump populair is.

BREAKING: Mexico has just put massive 15-25% tariffs on US:



- steel

- whiskey

- pork

- cheese

- apples

- cranberries

- potatoes



In other words Mexico is targeting the States in which Trump got the majority of his votes from.



Mexico one-upped Trump and WE will pay for it! — Brian Krassenstein (@krassenstein) 5 juni 2018

Oog om oog, tand om tand. We gaan zien hoe dit verder gaat. Straks dreigen de Mexicanen nog een muur neer te zetten om de Amerikaanse export tegen te houden.

Bedrijfsnieuws

Tigenix

Het bod op het Belgische biotechbedrijfje Tigenix is geslaagd, overmorgen wordt betaald. Het Japanse Takeda neemt Tigenix over voor €1,78 per aandeel. Meer dan 90% is aangemeld. Er komt een tweede aanmeldingsperiode, en daarna een uitrookprocedure.

Bayer

Het Duitse Bayer heeft Monsanto binnen en start vandaag met een claimemissie. Bayer wil €6 miljard ophalen.

Bestaande aandeelhouders krijgen het recht twee nieuwe aandelen a €81 te kopen voor elke 23 in bezit zijnde aandelen. Daarnaast zoekt de chemiegroep uit Leverkusen nog liefhebbers voor €20 miljard aan obligaties.

Tesla

Tesla hield gisteren een aandeelhoudersvergadering waar ceo Elon Musk weer wat peptalk de achterban inslingerde. Onder andere werd bekendgemaakt dat er een fabriek in Shanghai gebouwd gaat worden om de importtarieven te omzeilen.

Adyen

Het prospectus kwam gisteren uit, ik zal er vandaag een eerste artikel over maken. Zoals bekend kunnen particuliere beleggers niet meedoen met de inschrijving. U kunt woensdag pas actief meedoen. Eind van de week, of uiterlijk maandag, krijgen Premiumleden ons advies. Het bedrijf is bijna €7 miljard waard.

Azië en Wall Street

De Aziatische beurzen liggen er wat beter bij dan gisteren. Op Wall Street deed de Dow het rustig aan maar techfondsen stegen opnieuw: de Nasdaq steeg met 0,4%.

Asia stocks rose after US tech rally offsets trade worries w/fresh records posted in Nasdaq. Treasury yields ticked upwards to 2.94%, while the dollar trades flat. Italy still a worry as new PM stirred debt concerns. Oil extends gains on inventory bets. #Bitcoin unch at $7600. pic.twitter.com/zVvg3YLsB5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 6 juni 2018

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

MDxHealth sluit deal met Philips.

'Verkoop HEMA afgeketst'.

Takeda doet bod op Tigenix gestand, meer dan 90% aangemeld.

Analistenadvies:

KPN: AlphaValue verlaagt advies van Kopen naar Opbouwen

Shell: Royal Dutch Shell: naar hold van buy en naar €32 - SocGen



De AFM meldt deze shorts. Unibail-Rodamco duikt op nu de overname met Westfield rond is.



Agenda

Let op de olievoorraden

10:00 Novisource AVA

09:00 Spanje industriële productie apr3,3%

14:30 VS handelsbalans apr-51,3B

14:30 VS productivity and costs Q10,8% en 2,7% QoQ

16:30 VS weekrapport olievoorraden

En dan nog even dit...

Adyen al in één uur uitverkocht...

Books covered in one hour flat, holy smokes ! Party like it's 1999 .... UPDATE 1-Dutch fintech Adyen valued at up to $8.3 bln as investors seek shares https://t.co/fHIQF7I3QK — Toby Sterling (@lbsterling) 5 juni 2018

Hier kan je het lijntje van de olieprijs naast leggen:

Wordt wel interessant nu als Disney de overname van Fox kan doordrukken.

Netflix net income: $671 million

Disney net income: $11.5 billion



Netflix market cap: $160 billion

Disney market cap: $149 billion pic.twitter.com/jlztZL6uXj — Charlie Bilello (@charliebilello) 5 juni 2018

Veel succes vandaag.