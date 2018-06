Fondsenrondje: Hakken en zagen

De beursdag is er vooralsnog niet eentje waar we over vele jaren zullen napraten. De indices laten kleine plusjes zien in Europa. EUR/USD tikt er wat bij, olie stijgt, maar is wel eens harder gegaan en verder... Als bitcoin met een nul voor de komma handelt dan weet u wel wat voor dag het is.

Nieuws is van de dag gaat over deze aanstaande beursgang. Adyen gaat op 13 juni naar de beurs tussen €220 en €240:

Volgende week komt #Adyen al naar de beurs, een weekje tijd voor investeerders om te beslissen. #Mabel heeft een belang van 1,85%, ca. €130 miljoen. https://t.co/q3E6V5dca6 pic.twitter.com/uUCGPVLJ1K — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 5 juni 2018

Philips is op overnametoer:

Nico heeft een update over de downgrade van ING voor BAM.

ING waardeert BAM af: koersdoel van €7 naar €4,20. Wat moeten we daarmee?

Lees het hier:https://t.co/U8fFQE07ke pic.twitter.com/VCpKwVKGcu — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 5 juni 2018

Damrak

Voor de rest valt ons nog op: