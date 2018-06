TA: Nederlandse beurs breekt correctieve fase

De Nederlandse beurs weet een herstel in te zetten richting de top van januari rond 572,81. De AEX-index heeft eerder de aanval op de steun 548,57 (gevormd op 26 april) prima opgevangen. Hiermee is er sprake van een meervoudige getest steunniveau.

Goed beschouwd is de laatste top van de AEX in maart rond 540,65 (dikke rode lijn) gevormd. Het lijkt erop dat we nu een serie bodems iets boven de 548 (dikke groene lijn) vormen. Indien er een afstand blijft bestaan tussen oude toppen (in dit geval rond 540,65) en de nieuwe bodem (548 en hoger), dan mag die gezien worden als een teken van gretigheid onder de beleggers.

Er is dus blijkbaar haast in in te stappen of bij te kopen. Dat lijkt me een goed teken! Nu eerst op naar de januaritop rond 572,81, die toch wel erg hardnekkig boven de markt hangt.







Draagvlak

De Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs maakt pas op de plaats. De Advance/Decline ratio ligt vlak. Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers en het aantal stijgers momenteel ongeveer even groot is. Deze zogenaamde Breadth indicator geeft hiermee aan dat het draagvlak van de beurs in orde is.



Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen.

In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline ratio, geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.