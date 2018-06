Eigenlijk is het best rustig op de markten vandaag. Zeker als we het vergelijken met vorige week. Kleine plussen voor de indices, alleen Italië loopt uit de pas, maar goed... daar zijn het Italianen voor. De euro trekt iets aan en de olieprijzen krijgen een tik.

Omdat er verder niet zoveel is, hebben we nog een leuk feitje over de huidige bullmarket:

The greatest bull market EVER, by percentage gain, was the rise from 1949-1956.



The second greatest bull market ever is happening right now. But if the S&P 500 passes 3,000 before a major crash, it will dethrone the 1950s bull market. $SPX $VIX https://t.co/4u332UR4aw pic.twitter.com/0OJikY4sjg — StockTwits (@StockTwits) 4 juni 2018

Nu we toch bezig zijn:

Over the last 50 years the index has gained 11,480%. 6.8% a year, 10% with dividends reinvested. https://t.co/8Oe7t5sb7M — Michael Batnick (@michaelbatnick) 4 juni 2018

Today in market history, 1968:



The S&P 500 closes above 100 for the first time ever. — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) 4 juni 2018

Air France-KLM

Verhaal van de dag is Air France-KLM. Mooie stijging nadat Accor het belang van de Franse staat wil overnemen. De koersreactie waar Corné op doelt spreekt boekdelen:

De koersreactie van #AirFranceKLM vandaag geeft duidelijk aan hoe groot beleggers denken dat de invloed van de Franse overheid op de vliegtuigmaatschappij was. Hopelijk was, want het is nog niet zeker dat Accor de AF aandelen van de Franse overheid koopt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 4 juni 2018

Eindelijk is #AirFranceKLM uit de dalende wig gebroken: pic.twitter.com/U5EztsrZSM — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 4 juni 2018

Corbion

Corbion doet een overnametje en dat wordt positief ontvangen. Het aandeel ligt de hele dag goed.

Kiadis

Kiadis moet vaker de gong luiden, want de koers vaart er wel bij :-)

Kiadis Pharma luidt de gong in Amsterdam. Het biofarmaceutisch bedrijf ontving onlangs het Tech 40 2018 label van Euronext. https://t.co/RV1XYSfWDe pic.twitter.com/uTOSLZmZtC — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 4 juni 2018

M&A

FT meldt mogelijke fusiegesprekken tussen SocGen en het Italiaanse Unicredit:

UniCredit pushes for merger with SocGen https://t.co/RR2Ih9m2Vd — Financial Times (@FinancialTimes) 3 juni 2018

Microsoft koopt Github voor een niet misselijk bedrag:

Microsoft to buy coding site GitHub for $7.5 billion https://t.co/snjv41NLTv pic.twitter.com/4u4vq7byZg — Reuters Top News (@Reuters) 4 juni 2018

Verdere fondsen die ophalen:

Heineken gaat hard, maar dat lijkt op een sectordingetje.

Oliewaarden zoals Royal Dutch Shell, Fugro en SBM Offshore doen het wat minder goed.

Aandelen van ceo's aanwezig op de IEX Beleggersdag staan allemaal in het groen.. Zie ASR, Galapagos, Pharming en Eurocommercial.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

De rentes kalmeren enigszins:

Euro: 1,169

Goud: $1295

Bitcoin: $7486

Olie: $65,18 en $75,89 (Brent)



