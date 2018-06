Experts zien het somber in Overig

Voor juni is het pessimisme opmerkelijk toegenomen. Maar liefst 48% van de ondervraagden denkt dat de AEX meer dan 1% gaat dalen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van Corné van Zeijl van Actiam. “Dergelijke uitslagen zijn zeldzaam”, schrijft hij. Een kleine 15% van de experts denkt overigens dat de beurs gewoon gaat stijgen. De reden achter het pessimisme is volgens Van Zeijl wel duidelijk. De mogelijke handelsoorlog tussen de US en de rest van de wereld. En de wilde plannen van de nieuwe Italiaanse regering. Tel daarbij op nog wat angst voor het afbouwen van de QE, de hoge Amerikaanse rente de teleurstellende economische cijfers in Europa en het plaatje en is compleet. Ook afgelopen maand daalde de AEX, minimaal weliswaar, maar de experts hadden het goed gezien. De vorige maand waren zij ook somber over de beurs. “En daarmee bouwen ze dit jaar een mooi trackrecord op”, zegt Van Zeijl. Voorspelling juni optimistisch 14,5% neutraal 38,7% pessimistisch 46,8% per saldo -32,3%

Expertverwachting korte termijn Klik op de grafiek voor een grote versie

Voorspelling halfjaar optimistisch 19,0% neutraal 49,2% pessimistisch 31,7% per saldo -12,7%

Expertverwachting lange termijn Klik op de grafiek voor een grote versie

Slechte keuzes in mei Qua aandelen was het geen goede maand. Dat kwam vooral door de koersbeweging van Altice. De stond bovenaan bij de floppers en ging maar liefst 24% omhoog. “Deze 24% heb ik berekend op basis inclusief het deel Altice US. Het Europese deel steeg nog veel harder”, schrijft Van Zeijl. Overigens was bij de toppers ING ook geen goede keuze, vervolgt hij. Het aandeel ging maar liefst 10% onderuit. Alle financials lagen overigens door de Italië angsten flink onder druk. Bijvoorbeeld ASR -8%, Aegon -13% en ABN Amro zelfs -14%. Gelukkig werd dat gecompenseerd door Galapagos (+16%), na Altice het beste aandeel in de AEX. Helaas hadden de experts ook nog voor KPN gekozen Dat aandeel daalde ook bijna 10%. Toppers mei Stemmen Rendement Floppers mei Stemmen Rendement Galapagos +8 16,2% Altice -13 24,4% ING +8 -10,9% AkzoNobel -6 0,3% KPN +4 -9,7% ArcelorMittal -6 -1,4% RDS +4 2,3% Unibail-Rodamco -4 -3,2% Gemiddeld -0,5% Gemiddeld 5,0% AEX -0,2%

ING blijft favoriet, Altice bijft de grootste flopper Voor de maand juni gaat men het nog eens een met ING proberen. En ook Altice blijft staan waar die staat, fier bovenaan bij de floppers. Galapagos vinden we niet meer terug. Het aandeel ABN Amro werd veel genoemd, maar per saldo hadden de pessimisten de overhand. Toppers juni Stemmen Floppers juni Stemmen ING +7 Altice -10 Ahold +4 Reed Elsevier -3 Unibail-Rodamco, DSM +2 Gemalto -2 Heineken, RDS, KPN +2 ABN Amro, Vopak -2 Er deden deze maand 63 experts aan de enquête mee, waarvoor mijn dank.

