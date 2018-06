Afscheid forumlid Coldplay

Op 31 mei stond onderstaand bericht te lezen op één van de vele draadjes in de Koffiekamer: de Europese Aandelencompetitie:

Het bericht verwees naar deze tekst op zijn website www.aandelenfabriek.nl:

Afgelopen vrijdag ging ik op bezoek bij Coldplay om zijn verhaal te horen. Uiteraard schrijf ik dit met toestemming van Coldplay en zijn naasten.

Coldplay is de alias van Meindert Snoei, een 61-jarige econometrist, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meindert woont in Den Bosch en stond in zijn werkzame leven onder andere op de payroll bij BSO en SNS, laatstelijk als manager Business Intelligence. Als controller, informatiemanager en manager Business Intelligence was hij gespecialiseerd in het analyseren van data.

Toen hij zich in 2000 registreerde als lid verzon hij spontaan de alias Coldplay. Hij was eind jaren negentig na een Club Med-vakantie een Canadese medetoeriste achternagereisd en hoorde in Canada Coldplay voor het eerst op de radio. In Nederland was de band toen nog nauwelijks bekend.

In die eerste jaren op IEX (Meindert postte in totaal 11.753 berichten) deed hij het rustig aan maar toen hij in 2008 stopte met zijn werkzaamheden als controller bij SNS ging hij flink aan de slag. In zijn eerste jaren na zijn loopbaan bij SNS ging hij tekeer op de beurs als een wildeman.

Grote aandelenposities, ingewikkelde optieconstructies, het kon hem niet gek genoeg gaan, maar na drie jaar concludeerde hij dat hij er financieel weinig tot niets mee opgeschoten was.

Vanaf 2011 pakte Meindert het professioneler aan. Hij las veel lectuur over beleggen en werd als data-analist gegrepen door het boek Quantitative Strategies for Achieving Alpha, van Richard Tortoriello.

Hij ontwikkelde met dat boek als basis zijn eigen beleggingsmodel en werd een succesvol belegger. Uit het boek haalde hij een aantal belangrijke parameters die hij een eigen weging gaf. Opgeteld kwam hij zo tot voor elk aandeel een Z-score.

De inmiddels financieel onafhankelijke Meindert spendeerde al zijn tijd aan beleggen. Op zijn website www.aandelenfabriek.nl publiceerde hij een schat aan informatie: analyses, modelportefeuilles, en natuurlijk de updates van de competitie die Meindert op het forum organiseerde.

Europese aandelencompetitie

Dat was de Europese aandelencompetitie, die dit jaar voor de vijfde keer van start ging. Deelnemers selecteren tien Europese aandelen aan het begin van het jaar en wie aan het einde van het jaar het hoogste rendement haalde, inclusief valuta en dividend, was de winnaar. Straks meer daar over.

Zoals de meeste beleggers is Meindert een portie eigenwijsheid niet vreemd. Ik vroeg hem of ie lid was van IEX Premium. Hij zei van niet: dat had ie niet nodig, lachte hij. Hij wist het zelf allemaal wel. Discussies op het forum over zijn analyses ging hij constructief aan en niet uit de weg, maar hij zocht het ook niet op.

Juli 2017

Bij Meindert werd in juli 2017 leukemie geconstateerd. Na drie chemokuren en een stamceltransplantatie in december leek hij, ondanks het feit dat hij qua leeftijd eigenlijk te oud was voor zo'n behandeling, de ziekte te boven te komen. Het feit dat hij altijd veel gesport had kwam hem nu goed van pas.

Maar dit jaar in april kregen de eigen, slechte, cellen weer de overhand en toen wist Meindert dat het een heel moeilijk verhaal zou worden. Eind mei postte hij het bovenstaande bericht en binnenkort, zeer binnenkort, zal Meindert overlijden.

Ik wil u als lezer een aantal zaken voorleggen en om uw hulp vragen. U kunt reageren door mij een mail te sturen dan wel hieronder in de comments.

Vraag 1: De aandelenfabriek

De website van Meindert puilt uit van de informatie. Het zou zonde zijn als al die informatie wegviel en niet iemand dat zou kunnen overnemen. Het vergt echter nogal wat tijd en is alleen geschikt voor een échte liefhebber. Wie zichzelf daarvoor geschikt acht, melde zich bij mij.

Vraag 2: De Europese aandelencompetitie

De dit jaar gestarte, 5de, competitie verklaart Meindert bij deze voor geëindigd. Winnaar is Bjorn, die vooral Scandinavische aandelen in zijn portefeuille hield. Dit is de einduitslag. Klik voor groot, dan ziet u alle namen.

Bekende forumnamen deden mee zoals Beperktedijkbewaking, Jonas, JansenH5 en natuurlijk Marique, die haar (of zijn) eigen afgeleide competitie organiseerde, Hollands Glorie.

Het spijt mij dat ik niet eerder wist van deze competitie, anders had ik Meindert zeker een handje geholpen om meer deelnemers te werven. Graag zou ik daarom, mede voor Meindert, deze competitie straks in ongeveer dezelfde vorm, maar dan wat eenvoudiger van opzet, via het forum doorzetten.

Ik zoek daarvoor iemand van het forum die dat mede wil organiseren. Het komt vooral aan op het bij houden van een spreadsheet met de gegevens van iedereen. Wij zullen bij IEX van tijd tot tijd aandacht aan de competitie besteden.

Vraag 3: Matchis

Matchis is een organisatie die stamceldonoren zoekt voor mensen met leukemie. Meindert had het geluk dat er iemand was die voor hem de perfecte match was, maar dat geluk heeft niet iedereen. Het is een kleine moeite je te registreren, en je kan er gewoon levens mee redden.

U herinnert zich wellicht nog de voetballer van VVV Venlo, die een wedstrijd afzegde om aan een leukemie-patient beenmerg te doneren. Mede op verzoek van Meindert en zijn naasten: kijk eens op hun website en overweeg eens daar iets mee te doen.

Matchis zoekt vooral donoren tussen de 20 en 50 jaar. De gemiddelde leeftijd van IEX-bezoekers ligt net boven de 50 maar u hebt ongetwijfeld kinderen, neven, nichten etc. die u er op attent kunt maken.

Medeleven betuigen

Coldplay zelf postte in zijn bericht dat het een kwestie van weken tot maanden zou duren. In ons gesprek van vrijdag bleek echter dat het eerder dagen tot weken zal zijn. Wilt u uw medeleven betuigen, dan kunt u dat per mail via IEX doen (Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam, maar dat kan ook gewoon hieronder in de comments. De tijd is krap voor Meindert, maar vandaag leest hij zeker nog mee.

Ik realiseer me dat dit een wat ongewone gang van zaken is, maar gezien de weinige tijd dat Coldplay nog heeft, en het feit dat hij veel tijd en energie heeft gespendeerd met het doel anderen te helpen beter te beleggen, verdient deze man een grote pluim.

Coldplay was één van de stille krachten die het IEX-forum zo ontzettend krachtig, nieuwswaardig en aantrekkelijk maakt. Een échte belegger, die nooit genoeg kon krijgen van de beurs en velen op het forum allerlei nieuwe aandelen heeft leren kennen. Sterkte Meindert, voor jou en je naasten, in je laatste dagen.

Als laatste wil ik nog graag deze reactie naar voren halen van forumlid Nobahamas in het draadje van Coldplay's BCE-competitie:

De Heilige Graal, een beladen term in de geschiedenis.

Niet voor Coldplay, hij heeft deze term herhaaldelijk gebruikt om zijn zoektocht naar een bijzonder beleggersmodel aan te duiden; een beleggersmodel gebaseerd op gemeten waardes uit het verleden, en met een redelijke voorspelbaar resultaat voor de toekomst.

Alles wat ik weet van zoektochten naar de Heilige Graal, waren de meesten op zoek naar gewin voor zichzelf. Coldplay is op zoek naar een breder model, en wil het ook breed delen.

Veel data en kennis voor een groot publiek, en ook op zoek naar bijdragen van derden om de kennis te verrijken.Ik moet je zeggen Coldplay, ik heb de Heilige Graal nog niet gevonden.

Ik heb wat slokjes mogen proeven, waarschijnlijk jij ook, maar ook vaak een droge mond ervaren.

Vaak lees je dat dat de weg / de reis, de ontwikkeling naar het ultieme doel vaak veel meer voldoening en vreugde geeft dan het bereiken van dit doel. Vaak is dit de ervaring van de reiziger die verslag doet nadat de reis geëindigd is.

Reizigers zijn we allemaal, en allemaal op zoek naar?

CP ik wil je danken dat ik een stukje met je hebt mogen meereizen, tijdens de reis heb jij veel gedeeld, en ik te weinig. Ik heb bijzonder veel van je geleerd door ook eens naar het verleden te kijken; ik ben nu eenmaal een trendbelegger die de focus ver in de toekomst heeft en risico niet schuwt.

Een spiegel hebben we allemaal nodig, en ja, jij was die spiegel. Ik dank je voor je openheid, eerlijkheid en inspanning. Ik ken je woorden, je gevoel en je drive, maar niet je gezicht, uitstraling, gevoel, warmte.

CP, Coldplay, bedankt.

Terwijl ik je niet echt ken voel je toch als een bijzondere vriend, en daarom vertel ik je dit nu. Hou je taai, en geniet van alle liefde die je nog mag ontvangen.

Dikke knuffel van Noba, en ik zal je missen op dit forum

See you in Paradise

We sluiten af met een groet aan en van Coldplay. Bedenk dat het leven soms maar kort is. Geniet ervan en maak er wat van.