Het prospectus van betaaldienstverlener Adyen is vanochtend gepubliceerd. Tot en met 12 juni kunnen instituten inschrijven op de 4,1 miljoen aandelen (12,7% van het totaal) en de prijs zal komen te liggen tussen de €220 en €240 per aandeel. De eerste beursnotering zal plaatsvinden op 13 juni. Dat is een woensdag, gelukkig geen vrijdag.

Er staan 29,445 miljoen aandelen uit, wat het bedrijf waardeert op €6,48-7,06 miljard. In totaal levert dat de verkopende aandeelhouders tussen de €922 en €947 miljoen op. Mabel staat er ook tussen, zij heeft 545.981 stukjes in haar bezit en dat is goed voor in ieder geval €120 miljoen.

Particuliere beleggers kunnen niet inschrijven en zullen moeten wachten op de beursnotering.

ING - Tech is King

ING-topman Ralph Hamers doet van zich spreken op het Money2020-Event vanuit de RAI gisteren. De populaire app Yolt, opgezet in het VK, wordt de blauwdruk voor het toekomstige ING. Hij ziet ING in de toekomst meer als een platform dan als een individuele bank.

Om zijn imago van Fintech-man nog maar eens te benadrukken wordt deze foto de wereld ingeslingerd door de communicatie-afdeling.

Azië en Wall Street

De Aziatische beurzen liggen er wat verloren bij. Op Wall Street stegen de koersen gisteren, de Nasdaq kwam wat langzaam op gang maar wist uiteindelijk 0,8% hoger te sluiten.

Asia stocks struggled for traction after pacing a global rally as investors set aside protectionist fears in favor of optimism over the US econ. US 10y yields rise as risk appetite revives, supports Dollar. Oil higher after 3 sessions of losses. pic.twitter.com/LHwXcZtApO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 juni 2018

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Esperite verwacht jaarverslag voor 18 juni

Adyen komt op 13 juni naar beurs Amsterdam

Pharming bespreekt zaken op beleggersdag

Analistenadvies:

Oei, ING had nog een koersdoel van €7 staan bij BAM:

BAM: naar hold van buy en naar €4,20 van €7 - ING

ASMI: start met outperform en €69,50 - Credit Suisse

AkzoNobel: naar buy en €101 - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts:

Onder andere Aegon en Boskalis staan op het lijstje:

De agenda is wederom rustig vandaag maar wel een bakje PMI-data:

03:45 China Caixin services PMI mei

09:15 Spanje services PMI mei 56,1

09:45 Italië services PMI mei

09:50 Frankrijk services PMI mei 57,4

09:55 Duitsland services PMI mei

10:00 EU services PMI mei

11:00 EU detailhandelsverkopen apr 0,5% MoM

15:45 VS services PMI mei

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI mei 57,2

16:00 VS JOLTS apr

En dan nog even dit...

Apple dichtbij de grens van 1000 miljard dollar.

Het lukte #PetroChina in 2007, maar nu kan ook #Apple de magische grens van 1000 miljard dollar halen https://t.co/iAWgSfUpx8 @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 5 juni 2018

Yteke is nooit te beroerd om nog eens wat zout in de wonde te strooien. Analisten ING verlagen koersdoel BAM van €7 naar €4,20.

Schuld niet zozeer bij BAM maar meer bij analisten, lijkt mij. Koersdoel van €7 afgelopen tijd redelijk uit lijn.

Jilles over olie en gas...

Een toenemend gedeelte van de Amerikaanse gasproductie is associated gas dat meekomt met de VS schalieolie productie. De kostprijs is vrijwel 0 en het gaat een steeds grotere neerwaardse druk uitoefenen op gasprijzen in de VS. https://t.co/Lv6qUPtsbU pic.twitter.com/wEnFSK1VDv — Jilles vanden Beukel (@JillesAppelscha) 4 juni 2018

De waarde van de Fang-aandelen, uitgedrukt in BBP's van West-Europese landen

Good morning from #Germany which is now smaller than the current size of Big Tech. FAAMG stocks (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft and Google) have a combined market capitalisation of $3.8tn greater than German GDP of $3.7tn. (Map which compares tech giants to GDP via Goldman) pic.twitter.com/SOMk7PA8cw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 juni 2018

