IEX Beleggersdag - dit kon u zien Overig

Het was kiezen, op de IEX Beleggersdag afgelopen vrijdag in de RAI in Amsterdam. Met meer dan 35 afzonderlijke sessies verspreid over negen zalen was het fysiek onmogelijk voor één persoon om alles mee te krijgen. De komende tijd zullen we op deze plek zoveel mogelijk van wat er allemaal is besproken met u delen, in artikelen, diashows of video's. We beginnen met de highlights uit de hoofdonderdelen op het centrale podium, zoals we die op de dag zelf optekenden. "Amazon wants to talk to you" Werner Vogels, CTO van Amazon.com **** Galapagos en Pharming willen onafhankelijk blijven Onno van der Stolpe, ceo Galapagos

Sijmen de Vries, ceo Pharming

Jos Versteeg, analist InsingerGilissen **** Revolutie in retail: e-commerce versus winkelcentra Evert-Jan van Garderen, cfo Eurocommercial Properties

Cor Molenaar, retaildeskundige

Corné van Zeijl, analist Actiam **** Liveblog IEX Beleggersdag 2018 De redactie van IEX deed live en via social media verslag vanaf de beurs. Hier leest u het van uur tot uur terug.

