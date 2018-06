Fondsenrondje: Doorlopen

Verkiezingen in Slovenië, Corbion rond een overname af en Accor wil een stuk van Air France-KLM in handen krijgen. Dat is eigenlijk het grote verhaal vandaag.

Is er dan niks meer? Nou, de analisten van Kepler begrijpen niet waarom Accor dat belang in Air France-KLM wil hebben. Ik ook niet in ieder geval, dus ze zijn niet de enige die er zo over denken:

In Parijs zijn beleggers niet zo blij er mee:

Beleggers in hotelketen Accor niet zo enthousiast over belangenname in probleemkindje AirFranceKLM. Aandeel 5% lager pic.twitter.com/FfWEVxjbxu — Leon Hillen (@leonhillen) 4 juni 2018

Past mooi bij de koers van Heijmans, want die staat ook in het rood:

Marktoverzicht

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het groen. Madrid aan kop met +1,3% en onderaan zien we de DAX met +0,3%.

De Amerikaanse futures in de plus. De S&P 500 op +0,3% en de Nasdaq 100 +0,4%.

EUR/USD stijgt 0,4% naar 1,170.

De grondstoffenmarkten: goud doet 0,0% en zilver +0,1%. WTI doet 0,0% en Brent -0,1%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +2 en -15 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Heineken, Philips en Unilever. Gewoon saai en degelijk ligt prima deze morgen.

Ligt Ahold Delhaize daarom zo goed?

Delhaize België wil 80 nieuwe winkels openen. Dat is een opmerkelijk, na de malaise van de afgelopen jaren. Geeft vertrouwen in de toekomst aan. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 4 juni 2018

ASR en NN gingen ex-dividend.

DSM scheert tegen de all time high.

Takeaway.com ging vrijdag hard omhoog en mag nu weer wat terug.

SBM Offshore en Fugro liggen niet zo best. Olieprijzen weer?

Kiadis slaat zichzelf 2,8% erbij na de gong.

Wessanen daalt 1,6%.

Lokaal is Batenburg de uitschieter met +2,7% op maarliefst twee hele stukken handel.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze gratis koersenbak.