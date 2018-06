TA: Markten nog op koers

Deze keer neem ik in vogelvlucht alle belangrijke financiële markten door. Achtereenvolgens bekijk ik de AEX, Wall Street, Nasdaq100, Russel2000, Grondstoffen, Nederlandse Rente, Euro/dollar, Duitse beurs, Bitcoin/USD en de Nederlandse beurs.



Ik begin voor het gemak met de conclusies, dan leest het stuk met vijftien grafieken iets makkelijker. Wat zeggen al deze grafieken en indicatoren hieronder:

Economie ligt op koers. Onrust/turbulentie geldt alleen op korte termijn. Ggrondstoffen vormen laatste schakel in de bullmarkt. Het komt goed met aandelen, mogelijk al op korte termijn. De euro zou voor de rest van 2018 wel eens op schopstoel kunnen, maar dat is niet per definitie negatief voor aandelen. Bitcoin kruipt uit het dal.



AEX

De Nederlandse beurs lijkt de correctie af te breken. Vrijdag heb ik een nieuwe Turbo Long toegevoegd aan mijn Turboportefeuille. Ik kocht de AEX Turbo Long 349 (NL0010893905). Ik denk dat we de bodem hebben gezien, de correctieve fase van de AEX wordt in elk geval gebroken.



Wall Street

De Dow Jones index weet een potentiële hogere koersbodem te vormen. Wall Street heeft de correctieve fase naar boven al gebroken. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de tussenliggende horde 25.086,49 (top van 21 mei) noodzakelijk.





Het beeld van de Dow Jones index oogt, ook op lange termijn, nog steeds positief. Met een doorbraak en slotstand boven de all time high rond 26.616,71 (top van 26 januari) kan de oude stijgende trend worden hervat. Ik denk dat deze uitbraak er binnenkort aankomt.





Amerikaanse technologiebeurs

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, lonkt naar het all-time-high rond 7.186,09. Dus nog slechts 1,5% te gaan, voor een hervatting van de bulltrend.





De lange bull trend van de Nasdaq 100 index is nog alive and kicking. Binnen de stijgende trend is een consolidatie zichtbaar, maar deze loopt op zijn laatste benen. Na een uitbraak boven weerstand 7.186,09 wordt 7.800 het volgende opwaartse koersdoel.





Amerikaanse smallcap aandelen

Al drie weken lang zet de Russel 2000 index (Amerikaanse Small Caps aandelen) nieuwe all time highs neer. De stijgende trend is hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken.

Kleinere fondsen zijn vaak gevoeliger voor economische swings, dus leading voor de rest van de Amerikaanse beurs. De Russel 2000 index lijkt dus de rest van Wall Street de weg te wijzen.



Grondstoffen

Grondstoffen komen uit een lange winterslaap. De Dow Jones-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, test weerstand 25,55 (top oktober 2015). Na een uitbraak wordt 30,98 het volgende opwaartse koersdoel.

Het lijkt er dus op dat grondstoffen pas aan het begin van hun opmars staan. Ook grondstoffen geven aan dat de economie op volle toeren draait.







Bij de olieprijs (Brent) zie ik geen hobbels meer, nu de toppen van 2015 en begin 2018 rond 70 zijn gepasseerd. De stijgende trend is hervat en Brent heeft zeker ruimte tot weerstand 119,17 (top van 8 februari 2013).







Het edelmetaal goud is dit jaar een beetje de weg kwijt. Goud beweegt binnen een zwak stijgende trend, maar toppen en bodems overlappen elkaar enigszins. Dit geeft aan dat van euforie onder beleggers geen sprake is. Hier valt voorlopig weinig eer te behalen.





Nederlandse rente

Deze daling in de NL Rente had ik niet zien aankomen. De recente dip bracht de Nederlandse rente weer terug onder het niveau van de maartbodems. Ik sluiteen test van de steun 0,38 procent (gevormd op 29 april 2016) niet uit.









Euro/dollar

De EUR/USD onderging deze week een perfecte test van de steun 115,55, met daarna een opleving boven dit niveau. Na een doorbraak onder steun 115,55 wordt 111,19 het volgende neerwaartse koersdoel.







Duitse beurs

Het is bijna niet te geloven maar de Duitse beurs zwalkt al een jaar heen en weer boven de steun 11.868,84 (gevormd op 1 september 2017). Er moet nog wel een robbertje gevochten worden, pas boven de weerstand 13.596,89 (top van 26 januari) klaart het beeld weer op en kan de uptrend worden hervat.







Ook bijna niet te geloven dat de uptrend uit 2009 op de Duitse beurs (DAX index in Frankfurt) nog springlevend is. Er moet wel eerst de weerstand 13.596,89 (top van 26 januari) gebroken worden.



Nederlandse beurs

Ook de uptrend uit 2009 op de Nederlandse beurs is nog intact. Maar ook hier moet er nog een horde gebroken worden.



Bitcoin

Tenslotte lijkt Bitcoin intraday het dalende trendje achter zich te laten. Via een Hoofd&Schouder klimt BTC weer uit het dal.