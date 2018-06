Ja, de thuisblijvers hebben kennisachterstand. …………….





Beste Arend Jan,



In de allereerste plaats dank voor de zeer uitvoerige berichtgeving. In de tweede plaats: geniet met volle teugen van een weekje vakantie, mag ik aannemen.



En in de derde plaats: JOUW bovenstaande zinnetje, opmerking. Je kunt daar vluchtig over heen lezen, de schouders ophalen en zeggen: Logisch, als IEX zoiets organiseert moeten er zoveel mogelijk mensen komen. En die zullen daar ongetwijfeld best iets hebben opgestoken.



Maar....Arend Jan...… ik ging in mijn lange leven naar heel wat van dit soort beleggersontmoetingsdagen en hoe ouder je werd hoe minder je er opstak. En dan nog veel belangrijker: De tijd die je besteedt aan zo'n dag kun je ook besteden aan het lezen van goede analyses en overzichtsartikelen MET TOTAAL TEGENGESTELDE CONCLUSIES. Dus na pakweg 2 dagen maal 3 uur lezen, weet je eigenlijk nog net zoveel als voor die 6 uur lezen, maar.....je hebt de argumenten gelezen, de achtergronden waarop de schrijver, analist het " advies" stoelt.



Daarvoor hoef je dus niet naar beleggersdagen te gaan, je kunt ook goede boeken/ tijdschriften lezen of artikelen op het world wide web.





Tenslotte, oprechte dank voor jullie werk, maar als zeer intensieve lezer van OOK IEX: Pas een beetje op voor information overflow in jullie artikelen met al dat Twittergedoe.



Ben ik nu de enige? Ik word er tuureluurs van die twitterberichtjes, alles door elkaar gehusseld, van de hak op de tak. Het zal best aan mij liggen, maar ik wilde het toch zeggen.





Afgelopen week had je wat korte artikelen: Wat een verademing!



Ennuh, als jullie bij IEX een onderwerp aansnijden zouden jullie toch iets moeten verzinnen dat je zo'n onderwerp wat gemakkelijker terugvindt. Gewoon als voorbeeldje, maar er zijn er honderden: Er wordt een bedrijf, bijv. Deutsche Bank besproken en enkele dagen niks meer over te vinden of over " Ethisch beleggen" en na twee dagen niks meer over te vinden vanwege de stortvloed door De Beleggersdagen.



Best moeilijk, maar krijg toch gevoel: Information overflow.....



Fijne vakantie en alle opmerkingen zijn zoals altijd goed bedoeld, niet afbrekend bedoeld.



Peter