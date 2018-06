Vooruitblik: Leve de beurs

Klant is koning en alles wat die wil of wenst, is het uitgangspunt voor Amazon bij álles wat ze doet. Wat dat betreft is het net een gewoon bedrijf.

Dat beeld kwam in ieder geval bij mij vrijdag naar boven uit de keynote speech van CTO Werner Vogels van Amazon op de IEX Beleggersdag in de Amsterdamse RAI.

U moet nog even geduld hebben. Deze week komen de presentaties, powerpoints en verslagen los van die IEX Beleggersdag. Ja, de thuisblijvers hebben kennisachterstand. In deze vooruitblik moet u het met mijn observaties doen en ik heb alleen Vogels en short-analist Teun Teeuwisse gezien.

Eerst Amazon: nee, Vogels verklapte niet welk punt aan de horizon het bedrijf op het oog heeft om uit te komen. De grootse fantasie momenteel is misschien dit: praatpaal Alexa. Dat gaat nog wat worden. Zomaar een dom voorbeeld: hé Alexa, doe even een pizza. Ja en bij en via wie gaat Alexa dat doen?

ThuisBezorgd? UberEats? Deliveroo? Of wat doet de koers van Amazon? Zoekt Alexa die dan op IEX op, of...? Ik hoop dat mijn nerd-collega's meelezen. De concurrenten van Amazon zitten uiteraard ook niet met hun benen op tafel, dus dit gaat voeten in aarde krijgen en koersex- en -implosies op de beurs. .

Alexa v #Amazon is eigenlijk stem smartphone, waar via cloud iedereen z'n apps in kan zetten. CTO Werner Vogels #IEXBeleggersdag pic.twitter.com/gS8eboEgtG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juni 2018

"Lange termijnbeleging"

Vogels sprak niet over het aandeel en deze quote schijnt zelfs uit het prospectus destijds van Amazon te komen:

"Beleg niet op korte termijn in #Amazon. We bouwen een bedrijf voor de lange termijn", CTO Werner Vogels #IEXBeleggersdag pic.twitter.com/sDAXqDu2JQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juni 2018

Prima, dan pak ik de hele koershistorie van Amazon er maar bij en zet die af tegen de gerealiseerde winst (blauw) en de omzet (groen). Winst is een keuze zoals u eens te meer ziet, maar die omzet niet en daar lijkt wel een mooie hefboom op te zitten.

Ja, Amazon heeft to dusverre die belofte van lange termijnbelegging meer dan sensationeel waargemaakt. Het kwam alleen wel met liters bloed, zweet en tranen. Behalve CEO Jeff Bezos zijn er denk ik niet veel die de hele rit vanaf 1997 hebben gemaakt, want het aandeel ging tot twee keer toe ruim -90%.

Bovendien, tegenover Amazon, Google, Facebook en Netflix die schoten in de roos waren, staan hele legers aandelen tegenover die ooit net zo veelbelovend waren, maar die het niet hebben gered. Kortom, om als belegger rijk te worden aan zo'n aandeel moet u veel mazzel, stalen zenuwen en héél véél geduld hebben.

Teun, BAM en Arcadis

Had Teeuwisse nog iets te melden? Zeker, hij deed uit de doeken hoe hij zag dat in de boeken van Imtech en Steinhoff dingen niet klopten - vooral gerommel met cash en schuld - wat uiteindelijk regelrechte fraude bleek. En ja, hij kwam ook nog even terug op zijn beruchte short BAM uit 2014 en op Arcadis.

Teeuwisse is nog steeds van mening dat de kasstroom een probleem is bij BAM, maar dat de aantrekkende huizenmarkt vooralnog het bedrijf heeft gered. Bij Arcadis houdt hij zijn hart vast over al de onbetaalde rekeningen die er zijn en die naar zijn overtuiging zeker niet allemaal worden betaald.

Krijgt u van mij de grafiekjes er nog bij, zelfde als Amazon. Het paarse lijntje is dividend per aandeel. Dat u dat beseft bij Amazon: u moet het als belegger puur van de koers hebben. Het bedrijf heeft nog nooit één cent teruggegeven aan haar aandeelhouders. Ik heb Vogels daar ook verder niet over gehoord.

Arcadis dus, ofwel hoe daar alles fout ging toen Harry Noy als CEO vertrok.

Bij BAM valt vooral de structureel dalende omzet op en dat daar iedereen keer ad random een winst uit komt. Of verlies. U ziet ook wat voor rustig mooi aandeel het vroeger was. Maar ja: toen regelden de bouwbedrijven onderling de aanbestedingen.

Agenda

Er is nauwelijks beursnieuws dit weekend. Spanje en Italië hebben of vormen een nieuwe regering en dat is het wel. Meest in het oog springende bericht is dit, wie maakt er wat moois van in de comments? Ik ben sprakeloos :-)

Syria's Assad says will visit North Korea, news agency reports https://t.co/QUVIOFISNj pic.twitter.com/4LViZoP85g — Reuters Top News (@Reuters) 3 juni 2018

Het cijfer-, dividend- en jaarvergaderseizoen is deze week ook niet meer wat het was, hoewel er op het Damrak nog een paar dikke, vette ex-dividendjes zijn: NN, ASR, Van Lanschot Kempen en Hunter Douglas. Verder zijn er inkoopmanagersindices dienstensector en dat is het wel zo'n beetje.

Let wel, dat de agenda leeg is en er bijna geen nieuws is, wil zeker niet zeggen dat ons een saaie beursweek wacht. Dat is een risico of kans die u altijd hebt, maar die zicht zelden openbaart: zomaar de vlam in de pan op een onverwachte gebeurtenis, waar niemand op rekende en die niet is ingeprijsd.

Met veel pijn en moeite heb ik nog wat vetjes in de agenda gekregen. Die Chinese en Duitse handelsbalans op vriijdag hebben eigenlijk nooit echt koersimpact, maar misschien gaat de Amerikaanse president er wel over twitteren.

The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 percent to sell ours, it is UNFAIR and can no longer be tolerated. That is not Free or Fair Trade, it is Stupid Trade! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 juni 2018

4 jun

09:00 NN notering €1,04 ex-dividend

09:00 ASR notering €1,63 ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen notering €1,45 ex-dividend

10:00 Kiadis AVA

11:00 EU inflatie PPI apr 0,1% MoM

16:00 VS fabrieksorders apr -0,3%



5 jun

03:45 China Caixin services PMI mei

09:15 Spanje services PMI mei 56,1

09:45 Italië services PMI mei

09:50 Frankrijk services PMI mei 57,4

09:55 Duitsland services PMI mei

10:00 EU services PMI mei

11:00 EU detailhandelsverkopen apr 0,5% MoM

15:45 VS services PMI mei

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI mei 57,2

16:00 VS JOLTS apr 6,101M



6 jun

00:00 Novisource AVA

09:00 Spanje industriële productie apr 3,3%

14:30 VS handelsbalans apr -51,3B

14:30 VS productivity and costs Q1 0,8% en 2,7% QoQ

16:30 VS weekrapport olievoorraden



7 jun

08:00 Lucas Bols jaarcijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders apr

11:00 EU BBP Q1 0,6% QoQ

14:30 VS jobless claims



8 jun

01:50 Japan BBP Q1 0,2% QoQ

05:00 China handelsbalans mei 24,70B

08:00 Duitsland industriële productie apr 0,8% MoM

08:00 Duitsland handelsbalans apr 19,8B

08:45 Frankrijk industriële productie apr

09:00 Hunter Douglas notering €1,85 ex-dividend

10:30 VK industriële productie apr 3,1%

Kan jij er nog iets van maken, Corné?

Video week bericht met:

De beweging in de USD, wat speelde er nog meer mee dan alleen Italië?

De US rente voor het eerst in 30 jaar hoogste in ontwikkelde markt.

En natuurlijk Italië.

De blik vooruit gaat over de Duitse orders.

En de weekagenda.https://t.co/qO2tAf6JvD — Corne van Zeijl (@beursanalist) 2 juni 2018

Kiek op de Grafiek

Snelle dalingen, langzame stijgingen naar nieuwe toppen en dan weer van voren af aan: de AEX gedraagt zich zoals een index zich hoort te gedragen, zou ik zeggen. Alle trends zijn nog altijd opgaand en ook fundamenteel zijn er denk ik niet al te veel vuiltjes aan de lucht. Zeker met die opgaande dollar momenteel.

Zo staat er dit jaar +2,7% op het bord - ongeveer volgens het langstjarige gemiddelde - en kunt u de index à 15,4 keer de huidige winst en 3,5% dividendrendement aan de balie op het Damrak afhalen. Of slijten.

De AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) bevestigt dit beeld. Sterker, deze index ziet er nog veel mooier uit nu het dividendseizoen zo'n beetje over is. Voor dit jaar staat er +4,9% en de all time high is niet ver weg. De index is misschien priced for perfection, maar zeker geen bubbel, in my humble opion.

Nou, dat was me het weekje wel met die Italianen, verzucht u misschien. Aan de AEX VIX Index (volatiliteit) is dat amper af te lezen. Ja, die steeg natuurlijk, maar u ziet ook dat u het nog wel gekker gaat meemaken in uw beleggend leven.

Het is niet voor niks dat ik vrij lyrisch ben over onze AEX, want moet u de Eurostoxx 600 eens zien knoeien. Niks hogere toppen. U leest een hoop gedoe af, maar per saldo is de index al een jaar dood geld.

Wacht even, opent de per saldo ook slaperige S&P 500 voorzichtig een oog? Dat de index al een paar maanden een tukje doet, vind ik zelf niet zo erg. Het ging ook wel erg hard. Met die stijgende dollar verdien we als euro-beleggers zelfs hier nog wat aan.

Dat laatste laat de MSCI World Index in euro's mooi zien. Wat een rally! In dollars loopt deze index vrijwel één op één met de S&P 500, omdat liefst 60% van de index uit Amerikaanse aandelen bestaat. De index staat zelfs op een zucht van een nieuwe all time high.

Wie dit weekend wel echt moeten bijkomen, zijn de vastrentende jongens en meisjes, want die hadden het druk deze week met die volbloed Italiaanse opera. Van de Europese junk (mijn rating hoor, geen officiële) in de AAA's, bijvoorbeeld onze tienjaars Wopkes, was het motto. Niet aan te slepen, zoals u ziet.

Met het WK in aantocht testten de Italianen ook even de Duitse Laufpensung en aan de tienjaars Mannschaftjes ziet u dat daar niets mis mee is.

Dan de Italiaanse tienjaars zelf, Griekse toestanden deze week, maar eind goed, al goed...? Tja, Italië verkeert zowat in een permanente staat van chaos, maar de koffie is nog steeds heerlijk en de bella's zijn nog altijd prachtig.

En passant kieperden deze week de Spanjaarden nog even hun premier bij kop en kont in de kliko na een corruptieschandaal in zijn partij. Dit maakte niet zo heel veel indruk op de markt. Deze week wordt er al een nieuwe regering gepresenteerd, als het goed is.

Tot slot geef ik de Amerikaanse rente nog. Ondanks dat de Fed volgende week alweer de rente verhoogt en er een big spender in het Witte Huis zit, ziet u dat ook dit een vluchthaven is. En denk hierbij niet alleen aan Italië, maar ook aan emerging markets die in dollars lenen en hun eigen valuta zien dalen.

Daar is ie dan, de dollar dus. Dit is de beweging van dit jaar: die stijging is goed voor de AEX(-winsten) en voor uw dollar-beleggingen zoals u al aan de MSCI World Index in euro's ziet. Uw vakantie in de VS pakt alleen wel wat duurder uit en ook aan de benzinepomp betaalt u dit cash uit.

Over olie gesproken, WTI (en ook Brent) staan aan de onderkant van hun opgaande trendkanaal, spot ik met het blote oog. Rusland en Saudi-Arabië schakelen een tandje bij en daarom is het afwachten of het spul zomaar door zoeft tot $300, want dat is het hoogste koersdoel dat ik een keer zag voorbijkomen.

In 2010 en 2011 was goud dé bom en hét gespreksonderwerp, maar ik hoor er echt helemaal niemand meer over. Commodities zijn modebeleggingen, ben ik bang. Tekent zich dat ook voorzichtig in de grafiek af? Zeker bij een voortgaande dollar-stijging lijkt me dit eerder short dan long.

De nog altijd grote dagelijkse koersuitslagen biedt voor echte handelaren nog genoeg kansen. Voorde grote kudde in bitcoin dreigt misschien wel hetzelfde gevaar als voor goud-beleggers: dat niemand er meer naar kijkt en niemand het meer interesseert. Intussen betaalt u wel kosten en vangt u geen yield.

Dat was 'm weer. Tot maandag over een week, want ik ben er even tussenuit. Ik wens mijn collega's veel succes en sterkte met de extra workload en u op de beurs. Doe niet te gek en laat de boel een beetje netjes voor me achter, graag. Tot ziens.