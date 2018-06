Nieuwe geruchten rond AirFrance-KLM: de Franse staat zou overwegen haar 14,3%-belang in de luchtvaartmaatschappij te verkopen. Er zou interesse zijn van hotelgroep AccorHotels (bekend van o.a. Ibis, Novotel en Mercure). Een mogelijke constructie zou kunnen zijn (volgens het Franse blad L'echos) dat de Franse staat haar belang in AF omruilt voor een belang in AccorHotels.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan over naar het volgende nieuws: de Italiaanse bankengroep Unicredit zou willen fuseren met de Franse bank Societé Generale (SocGen). Dat publiceerde de Financial Times gisteren:

UniCredit seeks merger with SocGen https://t.co/5AdbWkFynv via @financialtimes — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 3 juni 2018

Kortom, het is weer Merger Monday. De maand juni gaat van start. Afgelopen vrijdag hebben we al meteen de arbeidscijfers uit de VS moeten verwerken en dat viel mee. De beurzen stegen er mooi op. De AEX future staat deze maandag een kleine 0,3% hoger:

223,000 jobs added in May, even the NYT runs out of words to describe how good the numbers are! pic.twitter.com/K1GB8G0zsf — FOX & friends (@foxandfriends) 2 juni 2018

De groei van het bruto nationaal product wordt nu voorspeld op 4,7%. Dat is een cijfer van de Atlanta Fed, en stond een maand geleden nog op 4%. Voor de liefhebbers hier het uitgebreide rapport.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, er zijn nog een handvol cijfers:

Staalconcern ArcelorMittal kan in Duitsland een kartelboete tegemoet zien. Dat schrijft tijdschrift Der Spiegel zonder duidelijk te maken wat zijn bronnen zijn.

De hogere kosten voor brandstof en personeel zullen dit jaar de winstgevendheid van de wereldwijde luchtvaartindustrie raken. De internationale brancheorganisatie IATA verlaagde maandag zijn winstprognose voor de gezamenlijke sector tot 33,8 miljard dollar.

Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen heeft volgens het Financieele Dagblad (FD) de Amerikaanse veilingsite eBay uitzicht gegeven op een aandelenbelang van 5 procent, om het bedrijf als klant binnen te halen.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis is een samenwerking aangegaan met Techstars. Samen met dat wereldwijde netwerk voor ondernemers wil Arcadis innovatieve start-ups die de natuurlijke en bebouwde omgeving gaan transformeren ontdekken en helpen ontwikkelen.

Analistenadvies:

#SIF Holding upgraded to Buy at Kepler Cheuvreux, PT € 22 — Rein Schutte (@reinschutte) 4 juni 2018

De AFM meldt deze shorts:

Onder andere Aegon en Boskalis staan op het lijstje:



De agenda is rustig vandaag, de verzekeraars zien hun solvabiliteit hard teruglopen door de uitkering van het dividend. Biotechbedrijf Kiadis houdt haar AVA vandaag:

09:00 NN notering €1,04 ex-dividend

09:00 ASR notering €1,63 ex-dividend

09:00 Van Lanschot Kempen notering €1,45 ex-dividend

10:00 Kiadis AVA

11:00 EU inflatie PPI apr0,1% MoM

16:00 VS fabrieksorders apr-0,3%

En dan nog even dit...

Tijdens onze workshop van afgelopen vrijdag werd er een vraag gesteld over de shortposities in Fugro. Ik noemde 15%. Die 15% is exclusief afgebouwde posities.

Inclusief die afgebouwde posities (posities die neerwaarts door de 0,5% gaan) en die derhalve niet meer door de AFM vermeld mogen worden, komen we op 25%:

Ik zie dat nog niet direct gebeuren, een olietanker of containerschip zonder bemanning:

One of China's hottest startups makes boat drones and wants to build the world’s first autonomous cargo ship https://t.co/iaGaLQGtuO pic.twitter.com/oIZS65Xu75 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 3 juni 2018

Een aantal potentiële scenario's voor Italië, op een rij gezet door het economisch bureau van de ING. Met daaraan gekoppeld de mogelijke implicaties voor de euro:

It ain't over till it's over: potential scenarios in #Italy over the next year and their market impact pic.twitter.com/XHZVYFhZol — Peter Vanden Houte (@PVandenHoute) 2 juni 2018

Bijzondere foto:

There's a place in The Netherlands where an aqueduct [the Gouwe aqueduct in Gouda] sometimes gives you the opportunity to spot a 101 meter long yacht navigating over a highway https://t.co/brzMaL1Nac pic.twitter.com/7tNSJTNjJV — Massimo (@Rainmaker1973) 2 juni 2018

Kim Kardashian in het Witte Huis. Zoiets zou hier nooit gebeuren. pic.twitter.com/o8Dn9XxcXc — Mark Traa (@marktraa) 31 mei 2018

Veel succes vandaag. Klik op het plaatje voor onze real-time koersenbak.