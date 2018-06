Amazon: Innovatie van levensbelang

“Als Amazon zou stoppen met innoveren, is het bedrijf in tien tot vijftien jaar verdwenen. Dus is het zaak om voor te blijven liggen”, vertelt CTO Werner Vogels van Amazon vrijdagmiddag tijdens zijn keynote speech op de IEX Beleggersdag in Amsterdam.

De Nederlandse topman van het Amerikaanse technologiebedrijf wijst erop dat van de aanvankelijke componenten van de S&P 500 alleen General Electric nog in de index zit. “De gemiddelde duur dat een bedrijf in de S&P 500 zit is vijftien jaar en dat neemt alleen maar verder af.”

Strategie van Amazon

Vogels formuleert de focuspunten in de strategie van Amazon die voor de nodige innovatie moeten zorgen als cultuur, organisatie en technologie. Dat laatste is wat oprichter en topman Jeff Bezos fascineerde toen hij Amazon.com begon.

“Jeff zag dat een boekenwinkel niet meer dan 45 duizend boeken aan kon bieden, terwijl er miljoenen titels zijn”, geeft Vogels als voorbeeld. Daar kon hij met technologie een oplossing voor vinden. “We zijn een techbedrijf dat toevallig aan retail doet.”

Om voor te blijven op technologisch gebied moet je allereerst de klant centraal stellen, vervolgt hij. Zo zal die altijd geïnteresseerd zijn in een breder aanbod, goedkopere producten en meer gemak.

Koester je mislukkingen

Om innovatie te stimuleren moet een bedrijf volgens de Nederlander verder de “kosten van mislukking” zo laag mogelijk maken. “Koester je mislukkingen en leer ervan.” De zeperds van Amazon zijn dan ook legio.

Zo introduceerde het bedrijf een Amazon-phone. “Dat ging helemaal nergens heen”, aldus Vogels. Ook noemt hij de online-assistent van Amazon die net als jij was en klanten hielp door producten aan te reiken die mensen zoals jij ook kozen. Vogels: “De klanten haatten het.”

Verder werkt Amazon met kleine projectteams. “Die noemen we twee pizza teams, omdat ze aan twee pizza’s genoeg te eten hebben”, vertelt de technologiemanager. In vergaderingen worden verder geen presentaties op een scherm afgedraaid, mensen moeten met elkaar in discussie. In principe wordt een voorstel iets te doen aangenomen, wie tegen is moet een er een opstel over schrijven.

De toekomst is spraak

Na de clouddiensten, die nu goed zijn voor de helft van de bedrijfsomzet, zijn spraakdiensten het nieuwe speerpunt van Amazon. De apparaten in onze omgeving die in deze diensten zullen voorzien bevatten zelf weinig technologie, legt Vogels uit. “Alles zit in de cloud.”

En Amazon kijkt al weer voorbij Alexia, zoals de spraakdienst heet. Als apparaten – zoals auto’s en koelkasten – met ons en met elkaar kunnen praten, hebben we geen telefoon meer nodig. Er zijn ook al spin-offs: voor bedrijven (Alexia Business) en hotels, noemt Vogels bijvoorbeeld.

Techwatcher Nico Inberg van de IEX Beleggersdesk wijst in zijn aansluitende presentatie op de kracht van Amazon om de “markt te pakken”. Het bedrijf stelt het bereiken van schaalvoordelen duidelijk voor het maken van winst. Maar als ze een markt naar zich toegetrokken hebben, gaan ze geld verdienen.

Voor Apple ziet hij de ontwikkeling van spraakdiensten als bedreiging. 'Je hoort het net: de telefoon verdwijnt.' Amazon en Google hebben zijn voorkeur. Zijn top-3 wordt gecompleteerd door ASML. Dit Nederlandse bedrijf profiteert van de groeiende vraag naar computerchips, in de productie waarvan het "een ijzersterke positie" heeft.