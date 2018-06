Meer dan de helft van de beleggers (60,3%) denkt dat de AEX de komende zes maanden gaat stijgen. Dat is een stijging van ruim 10% ten opzichte van de vorige maand. Bij de overige vragen kruipen de verwachtingen van beleggers steeds meer richting het midden.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête van juni. Voor de komende maand zijn de verwachtingen minder positief, daar is zelfs het percentage beleggers dat denkt aan een daling van 16,4% naar 24,0% gegaan.

Als een olievlek

De bonusvraag van deze maand ging over olie, dat met zijn snelle stijging dit jaar de aandacht van beleggers goed weet vast te houden. Maar hoe ver kan olie reiken dit jaar?

Nou, niet tot de sterren als het aan u ligt. Wellicht ook niet gek na de columns van Jilles en Andy, gematigd positief is het devies. Hoewel het meerendeel van u denkt dat de olieprijs rond hetzelfde niveau blijft liggen, gaat toch ook bijna een derde voor een kleine stijging.

Meer dan 15% denkt wel een grote stijging. Daarentegen denkt ook bijna 20% dat de prijs weer gaat dalen. Dit is de uitslag van de bonusvraag: Waar denkt u dat de olieprijs (brent) eindigt dit jaar?

18,9% - Minder dan het huidige niveau, de prijs gaat dalen

36,2% - Tussen de $70 en $80

27,5% - Tussen de $80 en $90

13,6% - Tussen de $90 en $100

3,8% - Meer dan $100



Bull/Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is ruim een punt gedaald van 54,5 naar 53,3. Het blijft daarbij op bullish terrein (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish), en de indicator maakt geen grote beweging deze maand.

Deze maand hebben 267 beleggers onze vragenlijst ingevuld. Waarvoor onze hartelijke dank.



Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juni is als volgt (tussen haakjes de score voor mei):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,1% (was 11,4%)

Optimistisch: 49,8% (was 50,4%)

Neutraal: 26,6% (was 27,8%)

Pessimistisch: 14,6% (was 8,2%)

Zeer pessimistisch: 1,9% (was 2,3%)







Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 6,0% (was 10,3%)

Optimistisch: 41,9% (was 43,8%)

Neutraal: 25,8% (was 29,7%)

Pessimistisch: 23,6% (was 12,8%)

Zeer pessimistisch: 2,6% (was 3,4%)







AEX komende zes maanden

Omhoog: 60,3% (was 49,5%)

Neutraal: 24,7% (was 30,8%)

Omlaag: 15,0% (was 19,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 41,2% (was 44,5%)

Neutraal: 34,8% (was 39,1%)

Omlaag: 24,0% (was 16,4%)

Geen beste keuzes

De AEX is per saldo niet veel opgeschoten deze maand, met een uiteindelijk resultaat van -0,2%. En uw keuzes... Zullen we het erover hebben, of het deze maand gewoon overslaan? Het is niet best.

Vooruit, even kort en snel. De AEX is gedaald maar de topportefeuille is nog harder gedaald: gemiddeld -3,6%. Dat was vooral te danken aan Aegon en ING, die beiden een duikvlucht van meer dan 10% maakten. Shell en ASML deden bescheiden plusjes maar konden de zaak niet meer redden.

De flopportefeuille heeft een plus van 5,9%. Als ze toch eens omgedraaid waren... Dat resultaat is vooral te danken aan flopfavoriet Altice. Een slechte keuze, want vorige maand steeg het aantal ook al ruim 15%, deze maand doet het er nog eens bijna 25% bovenop. Volgende maand bij de toppers? Of blijft u standvastig?

Toppers mei Rendement Floppers mei Rendement Aegon -10,7% Altice 24,4% ING -10,9% Philips Lighting -7,3% RDS 2,3% AkzoNobel 0,4% ASML 4,8% Wolters Kluwer 6,1% Gemiddeld -3,6% Gemiddeld 5,9% AEX -0,2%



Juni

U blijft zeker standvastig. Zelfs na de stijging van 18,5% in april én de stijging van 24,4% in mei gelooft u opnieuw dat Altice gaat floppen. Zou het plafond dan eindelijk bereikt zijn? Het wordt afwachten geblazen.

Het lijkt alsof er minder stellig is gestemd deze maand, maar dat komt vooral doordat de enquête door wat minder beleggers is ingevuld. Nieuw bij de floppers is ABN, die volgens u geen goede vooruitzichten heeft deze maand.

Bij de toppers hebben Aegon en ING het pand verlaten na hun slechte prestatie. U gelooft deze maand in Galapagos, ASML en RDS. Hopelijk zetten ASML en Shell de uptrend door na de plussen vorige maand. Ahold maakt het toplijstje af.

Toppers juni Stemmen Floppers juni Stemmen Galapagos +20 Altice -15 ASML +17 KPN -13 RDS +17 Wolters Kluwer -8 Ahold +9 ABN Amro -7



Alle voor- en tegenstemmen voor de maand juni ziet u in de grafiek hieronder.



Long is blauw, short is rood en groen is het gemiddelde van die twee.