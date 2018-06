Toch aardig dat de Italianen dit nog even hebben geregeld voor de IEX Beleggersdag. Tot de volgende keer dan maar weer, Rome:

Italy's League, 5-Star clinch deal on coalition government: sources https://t.co/KBpBlv0K1T pic.twitter.com/aSuol8azC8 — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

Heden in de Amsterdamse RAI. Graag tot zo, of anders ziet u ons op Twitter onder #IEXBeleggersdag Moet natuurlijk zon staan, maar ik kan niet zo goed twitteren op de fiets.

Zou zee en @IEXnl , we zijn vroeg vandaag #iexbeleggersdag pic.twitter.com/KXn8zfQDLF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juni 2018

Ze hebben geen stand op onze beurs, dus wij bij IEX begrijpen dit wel een beetje. Zonder gekheid, er is wel erg vaak veel gedonder in de top bij deze bank. Ga voor de gein eens een keer wat doen in plaats van ruzie maken. Het meest brisante berichtje is dit in ieder geval voorbeurs.

Managers ABN Amro luiden noodklok. Vertrouwenscrisis in top maakt bank vleugellam; https://t.co/a1nh4Ml8nq pic.twitter.com/4sifiWrGs1 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 1 juni 2018

Licht herstel nu opening na de impoftheffingendaling gisteren. De dollar trekt weer wat aan. De Italiaanse rente opent zestien hele basispunten lager en Duitsland stijgt er twee. Verder geen bijzonderheden. We doen het verder vandaag in ieder geval met inkoopmanagersindices én Payroll Report.

Nog even huishoudelijk: we houden vandaag gewoon de markt bij. Uiteraard verzorgen we een apart blog over de beleggersdag. Dat zal wel het midden worden tussen Stan Huygens Journaal en Barron's, want als het kan publiceren we al presentaties en powerpoints van alle voorstellingen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Holland Colours heeft in het afgelopen boekjaar last gehad van hogere grondstofkosten. De brutomarge van de producent van verfpigmenten stond daardoor onder druk. Maar omdat het bedrijf onder meer de operationele kosten omlaag bracht, werd toch een hogere winst geboekt.

Thales geeft aandeelhouders van Gemalto tien weken langer de tijd om in te gaan op het overnamebod dat het Franse technologiebedrijf heeft uitgebracht op zijn Frans-Nederlandse branchegenoot. De aanmeldperiode is verlengd tot na het sluiten van de beurzen op 15 augustus.

Boskalis heeft de omwisselverhouding van zijn dividend over boekjaar 2017 vastgesteld. Het dividend van Boskalis over 2017 is 1 euro per aandeel. Dit wordt uitgekeerd in aandelen of in contanten.

Analistenadvies is er nog niet en comment ça va, de AFM meldt deze shorts:

De agenda ziet er leuk uit. Eerste van de maand en dan doen we altijd inkoopmanagersindices, de beste economisch momentum duiders. China is al door met een licht tegenvallende 51,1.

03:45 China Caixin manufacturing PMI mei 51,3

09:00 Hydratec notering €2,25 ex-dividend

09:15 Spanje manufacturing PMI mei

09:45 Italië manufacturing PMI mei

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mei 53,4

09:55 Duitsland manufacturing PMI mei

10:00 Italië BBP Q1 0,3% MoM

10:00 EU manufacturing PMI mei 56,0

10:30 VK manufacturing PMI mei 54,8

14:30 VS Payroll Report mei 185K en 3,9%

15:45 VS manufacturing PMI mei

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei 57,7

U moet het vandaag zonder mijn lijstje ambachtelijke en met zorg geselecteerde tweets doen. Geen tijd, het is eigenlijk al een wonder dat ik een stukje heb met alle technische opstartproblemen hier in de RAI. Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze gratis real-time koersenbak.