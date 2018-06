Liveblog: AMG en PMI

Update 10:10 uur: Boskalis

Boskalis steeg gisteren op enorm volume:

Check het volume in #Boskalis gisteren. Maarliefst acht miljoen stuks gingen er doorheen pic.twitter.com/yDwqyBVnNu — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 1 juni 2018

Update 10:00 uur: EU

De inkoopmanagersindex voor de eurozone is volgens verwaachting:

Eurozone Markit Manufacturing PMI May F: 55.5 (est 55.5; prev 55.5) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 juni 2018

Update 09:50 uur: Duitsland

De Duitse inkoopmanagersindex is hoger dan verwacht:

German Markit/BME Manufacturing PMI May F: 56.9 (est 56.8; prev 56.8) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 juni 2018

Update 09:45 uur: Frankrijk

De Franse inkoopmanagersindex is iets lager dan verwacht:

French Markit Manufacturing PMI May F: 54.4 (est 55.1; prev 55.1) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 juni 2018

Update 09:45 uur: Italië

De Italiaanse inkoopmanagersindex is lager dan verwacht:

Italian Markit/ADACI Manufacturing PMI May: 52.7 (est 53.0; prev 53.5) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 juni 2018

Update 09:20 uur: Tien

Dit zijn ze alle tien:

Het handelsconflict tussen de VS en China

Spanningen in het Midden-Oosten

De NAFTA-onderhandelingen

Het conflict met Noord-Korea

Grote cyberaanvallen

Europese fragmentatie

De spanningen tussen Rusland en de NAVO

Het conflict in de Zuid-Chinese Zee

Het oprukkend populisme in Zuid-Amerika

Grote terroristische aanslagen

De 10 grootste geopolitieke bedreigingen volgens BlackRock - https://t.co/E4YY1oE6cY pic.twitter.com/2HAEKWpk4O — BeleggerNL (@BeleggerNL) 1 juni 2018

Update 09:15 uur: Spanje

De Spaanse manufacturing PMI is iets onder de verwachting:

Spanish Markit Manufacturing PMI May: 53.4 (est 54.0; prev 54.4) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 1 juni 2018

Update 09:10 uur: Dow Jones

De Dow Jones Industrial Average versus goud:

Total returns since inception of the Dow ETF in Jan 1998...

Dow: +350%

Gold (Spot): +367% pic.twitter.com/ZcTCBeRTs9 — Charlie Bilello (@charliebilello) 31 mei 2018

Update 09:00 uur: Nevi PMI

Nog altijd een erg hoog cijfer voor de Nederlandse PMI:

#Nevi PMI over mei: 60,3. Ons economisch momentum neemt idd af, maar is nog steeds mooie plus #AEX pic.twitter.com/d8DoLMqLrh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 juni 2018

Update 08:50 uur: ABN Amro

Oh jee, is het weer raak bij ABN Amro:

Managers ABN Amro luiden noodklok https://t.co/fnYhxGcg9o — FD Beurs (@FD_Beurs) 1 juni 2018

Update 08:00 uur: AMG

De Braziliaanse activiteiten van AMG komen weer op gang en alles is weer normaal:

#AMG komt met een bericht over de staking in Brazilië en zegt dat de operatie weer genormaliseerd is. pic.twitter.com/SJny0T6CXg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 1 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: