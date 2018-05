Slotcall: Trade War!

Wat een mooi positief laatste dagje van de maand leek te worden veranderde toch nog in een behoorlijke daling. Trump liet definitief weten de EU niet langer uit te zonderen van de importheffingen. Andere landen zoals Brazilië en Argentinië hebben het vege lijf wel weten te redden:

In light of these agreements, I have determined that steel articles imports from these countries will no longer threaten to impair the national security and thus have decided to exclude these countries from the tariff proclaimed in Proclamation 9705, as amended.'

Met 'these countries' bedoelt Trump Argentinië en Brazilië, maar Europa zit dus in het andere kamp. Tegenmaatregelen werden subiet afgekondigd door EU-voorman Juncker en betreffen o.a. de import van jeans, Harley's en pindakaas. Die Amerikaanse pindakaas kan ik prima missen overigens.

Trump voert alsnog heffingen op Europees staal in https://t.co/QA1VMxfu1q — NOS (@NOS) 31 mei 2018

Volgens EU-handelscommissaris Cecilia Malmström is er de afgelopen maanden tevergeefs geprobeerd de maatregelen tegen te houden maar was de manier van onderhandelen van de Amerikanen 'niet hoe wij zaken doen'.

Ook de Canadezen vallen buiten de boot. Ze zetten meteen de hakken in het zand:

Canada’s plan to retaliate includes investigations into steel dumping from the United States and imposing levies on high-profile U.S.-made consumer goods and luxury items. #section232 #nationalsecurity #steeltariffs #NAFTA https://t.co/XEqM8h2aAH — John Boscariol (@tradelawyer) 31 mei 2018

Problemen, problemen, problemen

Meer problemen: Italië lijkt even van de radar, maar de Spanjaarden hebben zo ook hun probleempjes. Premier Rajoy lijkt zijn biezen te kunnen pakken:

Spaanse premier Rajoy moet vrijwel zeker aftreden https://t.co/0ouAO8YDiP — NOS (@NOS) 31 mei 2018

En dan nemen we nog even een kijkje bij Deutsche Bank, waar het dringen is bij de nooduitgang. Vandaag gaat er 7% af en de koers staat nu net boven de €9. Oude beurswijsheid: als een koers door een tientje gaat is dat geen best teken.

Hier leest u meer over de problemen bij Deutsche:

Problemen Deutsche Bank verdiepen zich #DeutscheBank https://t.co/DE45B3uxdt — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 31 mei 2018

Sell in May?

Het adagium Sell in May ging dus voorlopig toch op, eind april sloten we af op 555,73 en vandaag sluiten we 552,85. Er is wel wat dividend uitgekeerd maar onvoldoende om deze daling te verklaren.

Wat viel op vandaag? Olieprijzen herstellen, maar vooral de Brent. De spread tussen de Amerikaanse en Brent olie loopt steeds meer op door de dreigende handelsperikelen. In Amerika gaan ook al stemmen op om de exportban voor olie, die tot 2015 van kracht was, weer in te voeren.

Bovenstaand artikel stond op Zerohedge, en die kunnen het niet laten af te sluiten met deze doemzin: 'Anyhow, rising oil is one more peak-cycle indicator that solidifies the comparisons with past peaks and the carnage that followed.'

Verdere fondsen in het nieuws:

Galapagos krijgt weer wat geld van Gilead

ABN Amro is ex-dividend vandaag, €0,80

Verzekeraars en banken laat men verder links liggen

Arcadis krijgt er zowaar 4% bij

Fugro kreeg wat peptalk van Kempen, met koersdoel €17

Air France daalt door negatieve commentaren van de baas van de IATA

Basic Fit is in topvorm

Ordina krijgt weer eens een slinger van een ING-advies

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

De rentes kalmeren enigszins:

Euro: 1,167

Goud: $1301

Bitcoin: $7551

Olie: $67,2 en $77,71 (Brent)



Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.



De dag van morgen: 1 juni

03:45 China Caixin manufacturing PMI mei50,9

09:00 Hydratec notering €2,25 ex-dividend

09:15 Spanje manufacturing PMI mei

09:25 IEX BELEGGERSDAG, RAI AMSTERDAM

09:45 Italië manufacturing PMI mei

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mei53,4

09:55 Duitsland manufacturing PMI mei

10:00 Italië BBP Q10,3% MoM

10:00 EU manufacturing PMI mei56,0

10:30 VK manufacturing PMI mei54,8

14:30 VS Payroll Report mei185K en 3,9%

15:45 VS manufacturing PMI mei

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei

Beleggersdag

We sluiten met een positieve noot af. Morgen is de eerste IEX Beleggersdag. Veel interessante sprekers, analisten en nog veel meer. Met de nadruk op educatie en inspiratie.

Keynote speaker is Werner Vogels, CTO van Amazon.com. Er zijn tot morgen 12.00 uur nog kaarten te bestellen. Vogels spreekt om 13.00 uur en het onderwerp is:"Amazon wants to talk to you'. Komt Allen!

Ik hoop u morgen allemaal te zien in Amsterdam.