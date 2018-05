Oerend Hardt

Amsterdam-Parijs in 38 minuten. Denk daar maar eens aan als u de volgende keer in de Thalys rustig door het Nederlandse landschap boemelt, of twee uur voor vertrek gestressed op Schiphol staat.

Gaat supersnel vervoer via de hyperloop - want daarmee ligt die 38 minuten binnen bereik - ooit werkelijkheid worden? Wel als het aan een klein groepje technologische dromers en doeners ligt. Dat groepje wordt op afstand aangevoerd door Elon Musk, bekend van andere hemelbestormende projecten als Tesla en SpaceX, maar een belangrijke bijdrage aan die prille transportrevolutie wordt gewoon hier in Nederland uitgedacht.

Gisteren maakte Hardt Hyperloop, een bedrijf uit Delft, een overeenkomst bekend met bouwer BAM, Tata Steel en Royal IHC, met als doel om de ontwikkeling van het nieuwe transportsysteem verder te versnellen. Hardt is opgericht door een team Delftenaren dat in 2017 als eerste een door Musk georganiseerde internationale Hyperloop-wedstrijd wist te winnen.

Hardt op de Beleggersdag

Buiten eenzelfde ambitie en een ontstaansgeschiedenis vanuit hetzelfde idee staat Hardt verder los van Hyperloop One, het project van Musk (en sinds vorig jaar ook Virgin-baas Richard Branson). Vorig jaar bouwde Hardt, in samenwerking met BAM de eerste Europese testfaciliteit op de campus van TU Delft. Volgende project is de realisatie van een testparcours van 5 kilometer, dat ook weer uniek in Europa moet worden.

Om precies te begrijpen wat daar getest wordt is een filmpje waarschijnlijk instructiever dan een lang verhaal:

En nog beter dan een filmpje is een persoonlijke uitleg door de ceo van Hardt Hyperloop, de 24-jarige Tim Houter, morgen op de IEX Beleggersdag. Als het uw fantasie prikkelt, u treft hem rond 14:00 uur op de IEX-stand en om 14:30 geeft hij een presentatie in zaal G.105. (Als u al een toegangskaart hebt, check dan uw schema of u daar al voor bent aangemeld; zo niet, dan is het raadzaam om ter plekke te kijken of er nog plaats is).

Gamechanger

En dan vraagt u natuurlijk: wat doet een bedrijf waar je (nog) niet in kunt beleggen - hoewel de bemoeienis van BAM er nog wel een klein beursgenoteerd tintje aan geeft - eigenlijk op een grote beleggersdag? Goede vraag en het antwoord zit verscholen in het thema van de dag: op zoek naar de winnaars van morgen.

Hardt is typisch zo'n bedrijf waarbij ik als belegger denk: zou dit zo'n winnaar kunnen zijn? Ik weet ook heel goed dat van alle startende hemelbestormers een groot deel sterft in schoonheid. Voorlopig is het nog maar de vraag of die hyperloops er ooit gaan komen - en of je daar als belegger ooit aan zult kunnen verdienen.

Maar toch, dit is wel het soort innovatieve en direct toepasbare technologie dat in ieder geval in potentie een gamechanger binnen een industrie zou kunnen zijn. Zelfs als je corrigeert voor een behoorlijke dosis wishful thinking bij vooruitgangsgelovigen zoals ik.

Beleggen gaat vaak om het beoordelen van die potentie. En het bedenken of het de moeite waard is om daar (te zijner tijd) in te investeren. Als u morgen in de RAI bent, nodig ik u graag uit om een begin te maken met dat onderzoek.