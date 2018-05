Fondsenrondje: Niet te filmen

Tot zo ver dit rondje :-)

Het is wel een beetje zo. Italië wordt rap uitgeprijsd. De euro trekt aan (en hoe), de Italiaanse rente zakt veertig basispunten (?!) en de FTSE/MIB 30 stijgt.... 1%. Dat valt dan beetje tegen? Niettemin is het volgende hoofdpijndossier alweer in aantocht?

Europe's next political upset? It could be in Spain https://t.co/MvpSNWN99z pic.twitter.com/5I1VHf3lgu — Bloomberg (@business) 31 mei 2018

Zo is er altijd wel iets om u druk over te maken. Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen, luidt dan ook een bekend beursgezegde. Enfin, de brede markt ziet er aardig uit op deze druilerige donderdag:

Op de DAX na plussen alle Europese indices

De Amerikaanse futures doen ook net groen

De volatiliteit krijgt een tik van 6%

De euro rolt dus haar spierballen

Olie daalt iets, goud stijgt wat en bitcoin gaat wel aardig

En wat dacht u van de tienjaars?

Beursplein 5

Het Damrak ziet er goed uit, maar veel uitschieters zijn er niet. Strikt genomen is er alleen maar wat Galapgos nieuws en adviezen. Eerst die maar even, dan weet u waarom Ordina lekker gaat:

Ordina: naar biy van hold en naar €2,30 van €1,80 - ING

Altice: naar equalweight van overweight en naar €3,40 van €10,60 - Barclays

Air France-KLM: naar €8 van €14,50 - RBC

Aalberts: naar €47,50 van €44,25 - ING

Verder?

Gecorrigeerd voor ex-dividend is ABN Amro AEX-stijger van de dag

Galapagos spoot weg op opening, maar bij €90 gingen de luiken open

ArcelorMittal oogt niet bang voor VS importheffingen. Zal wel ingeprijsd zijn

Wolters Kluwer gaat maar door

Wat is er met tech? ASML daalt en - zie de grafieken - Besi en ASMI zijn het echt even helemaal kwijt

Wat voeren Boskalis, Fugro en Arcadis in hun schild? Kan ik eigenlijk ook over OCI, Aperam, TomTom en SBM Offshore zeggen. De AMX zit vol wiebelaandelen, leuke index

Dat bij Air France-KLM de winsten niet de startbaan gaan afgieren, hadden wij speculanten (keurig nette fesoendelijke beleggers komen hier al lang niet meer) ook al bedacht, lijkt de koers te zeggen. Daar hoef je geen luchtvaartbobo voor te zijn

Bingo, Basic-Fit doet weer eens een all time high

Binck hield gisteren een personal finance day en blijkbaar werd iedereen daar aandelen Binck aangesmeerd :-)

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.