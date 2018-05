Morgen: IEX Beleggersdag!

Morgen, vrijdag 1 juni, organiseert IEX haar beleggersdag. Het belooft een volle bak te worden met een uitpuilend, gevarieerd programma vol met sprekers uit verschillende sectoren. U kunt tot 12:00 uur op de dag zelf een toegangskaart kopen. Maar wees er snel bij, er zijn nog slechts enkele kaarten beschikbaar.

Wat kunt u allemaal verwachten morgen? Hoofdact, om 13:00 uur in het grote Auditorium, is Amazon's CTO Werner Vogels. Als ik één bedrijf moet noemen dat kandidaat is voor de titel Bedrijf van de 21ste eeuw, dan is het Amazon.com wel.

Vogels, Nederlander, is de grote man achter AWS, Amazon Web Services en de talloze technologische vernieuwingen van Amazon. Zijn presentatie luidt Amazon wants to talk to you, wat ongetwijfeld zal slaan op de nieuwe standaard in technologie: spraakbesturing.

Ceo's, beursexperts en vakspecialisten

Wat staat er nog meer op het programma?

Ceo's op het podium: Jos Baeten (a.s.r.), Onno van der Stolpe (Galapagos), Sijmen de Vries (Pharming), Vincent van den Boogert (ING Nederland) en Evert Jan van Garderen (Eurocommercial Properties) vertellen over hun strategie en gaan in discussie met analisten.

Inhoudelijke vakspecialisten leggen uit waar de kansen liggen binnen actuele beleggingsthema's zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, de energietransitie, biotechnologie, de retail-revolutie en fintech.

Analist Teun Teeuwisse, beroemd en berucht geworden toen hij als eerste liet zien dat Imtech zwaar in de problemen zat, geeft een cursus Herkennen van boekhoudkundige manipulaties. Oftewel: hoe signaleert u als belegger bijtijds dat een bedrijf zaken mooier voorstelt dan ze zijn?

En natuurljk ziet u de hele dag door een groot aantal beurs- en beleggingsexperts in actie. Een aantal namen: Jos Versteeg, Mathijs Bouman, Bob Homan, Corné van Zeijl, Nico Bakker, Marcel Tak, Martine Hafkamp, Erik Mauritz, Jorik van den Bos, Hans Oudshoorn, Peter Siks, Bas Heijink, Martijn Rozemuller en Arend Jan Kamp.

Daarnaast is er op de beursvloer tussen de bedrijven door ook nog van alles te beleven. RTL Z zal met haar presentatoren Durk Veenstra en Roland Koopman de hele dag rechtstreeks vanuit de RAI uitzenden en ook onze eigen beursbloggers AJ en Nick zullen vanaf de beursvloer live de beurs verslaan.

We sluiten de dag af met acht beursexperts die ieder een beleggingsidee presenteren: waar moet je heen met je geld in de komende vijf jaar? Welk aandeel, obligatie of beleggingsfonds mag niet in uw portefeuille ontbreken en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het totale rendement?

Het wordt een geweldige dag morgen en ik hoop dat u allen in grote getale naar Amsterdam komt. Ik ben er zeker en u kunt de gehele dag door uw vragen en opmerkingen kwijt bij mij en al mijn IEX-collega's.