Misschien wordt de soep niet zo heet opgediend. De Italianen en daarvoor de Romeinen rommelen in feite al ruim 2000 jaar zo aan met hun regeringen.

Ik ben echter nog nergens een als-een-nachtkaas-uit-scenario tegengekomen. En daar willen zulke crises nog wel eens op uitdraaien. Heeft iemand bijvoorbeeld nog iets van het zelfstandige Catalonië vernomen? Hoe dan ook, de euro gaat nu richting 1,17 en de Italiaanse rente daalt liefst zeventien basispunten.

En de Duitse? Die stijgt drie. In dit tempo haalt Italië misschien zelfs het WK alsnog.

Euro wins reprieve as Italy moves to ease political turmoil https://t.co/fBYOvwJHOD pic.twitter.com/VLLAa5oycR — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

Er is aardig wat nieuws voorbeurs - Holland Colours moet vandaag met een Q1-update komen - de Fed is positief over de Amerikaanse economie, maar afgezien van euro en rentes gebeurt er nog niet zo heel veel. Shanghai springt er uit en daar zal MSCI ter maken hebben. Zo meer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws met Galapagos (geen idee of dit impact heeft) en let op ArcelorMittal en Air France-KLM?

Galapagos en Gilead Sciences hebben weer studieresultaten om te melden. Bij een fase 2-studie naar de werking van filgotinib bij matige tot ernstige artritis psoriatica was sprake van verbetering.

Moody's heeft zijn rating voor NN Group opgeschroefd. Ook voor diverse andere verzekeraars ging het oordeel omhoog. De rating ging van Baa2 naar Baa1. De outlook is stabiel, aldus Moody's.

De aandeelhouders van Ease2pay zijn akkoord met de overname van het concurrerende MyOrder van de Rabobank. Dat bleek op een speciaal hiervoor gehouden aandeelhoudersvergadering.

De winsten die luchtvaartbedrijven momenteel maken zijn waarschijnlijk op de piek van hun cyclus. Dat zei topman Alexandre de Juniac van brancheorganisatie IATA tijdens een bijeenkomst in Sydney.

De Verenigde Staten gaan importheffingen op staal en aluminium afkondigen voor de Europese Unie, meldt The Wall Street Journal. De plannen zouden mogelijk donderdag al bekendgemaakt worden

Warren Buffett heeft eerder dit jaar met Uber Technologies gesproken over een investering. Volgens The Wall Street Journal wilde hij via Berkshire Hathaway $3 miljard steken in de onderneming.

De Amerikaanse economie zit nog altijd in de lift. Volgen het Beige Book laat de VS 'matige' groei zien. Daarmee lijkt de koepel van centrale banken zich iets optimistischer uit te laten dan eerder.

Analistenadvies, let u zeker op Aalberts en Ordina:

Ordina: naar biy van hold en naar €2,30 van €1,80 - ING

Altice: naar equalweight van overweight en naar €3,40 van €10,60 - Barclays

Air France-KLM: naar €8 van €14,50 - RBC

Aalberts: naar €47,50 van €44,25 - ING

De AFM meldt deze shorts:



De agenda zit goed vol. de Chinese inkoopmanagersindices vallen mee met 51,9 en 54,9.

00:00 NN AVA

01:501:50 Japan industriële productie apr

03:00 China manufacturing PMI mei 51,3

03:00 China non-manufacturing PMI mei 65,8

08:00 Holland Colours jaarcijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen apr 0,8% MoM

08:408:45 Frankrijk inflatie CPI

09:00 ABN Amro notering €0,80 ex-dividend

09:00 Spanje BBP Q1 0,7% QoQ

11:00 EU inflatie CPI mei 1,3%

14:30 VS jobless claims

14:314:30 VS personal income and outlays apr 0,3% en 0,3%

15:45 VS Chicago PMI mei 58,0

16:00 VS pending home sales apr 0,4% MoM

En dan nog even dit

Is het zo, Mario?

#ECB’s Draghi has gone the extra mile to make corporate bond buying work favourably for #Italy, BofAML says: the cost of borrowing for Italian SMEs is now lower than it is for French SMEs. pic.twitter.com/P3EueO5ggy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 mei 2018

Ik geef niet zo veel Bloomberg linkjes meer, omdat die kopij niet meer toegankelijk is, maar deze neem ik even mee:

The ECB is turning 20, but it can't shake its teenage angst https://t.co/XUBQE03oWo pic.twitter.com/jBipumsBLL — Bloomberg (@business) 31 mei 2018

En deze al helemaal!

More than 200 China stocks are about to join MSCI's equity indexes https://t.co/ozswzD55gZ pic.twitter.com/GjrTIJe3Ln — Bloomberg Markets (@markets) 31 mei 2018

Brand een kaarsje:

High-level U.S.-North Korea nuclear talks get underway in New York https://t.co/zCkaCWl8Ck — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

Geen specifieke namen:

Foreign banks to benefit from U.S. bid to simplify 'Volcker Rule' https://t.co/j7ZWJkcljc pic.twitter.com/ZrzEqoVEUt — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

Vreselijk management, geen winst maken en geen idee of tax-apps over honderd jaar nog bestaan: dit was geen typische Buffett-belegging geweest:

Buffett proposed to invest $3 billion in Uber, but talks failed: Bloomberg https://t.co/c2u6NnLID4 pic.twitter.com/qJvFsVsd9S — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

Nu de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen nog, bestaat die nog?

Consumer Reports recommends Tesla's Model 3 after braking fix https://t.co/ng87dGwRuR pic.twitter.com/wlqPS3FUhY — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

De techniek raast ook maar door:

Apple plans to use organic light-emitting diode screens, but analysts wonder if they can secure enough product in time pic.twitter.com/r8THwRm9zJ — Reuters Top News (@Reuters) 31 mei 2018

