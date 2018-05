TA: AEX vindt grond onder de voeten

Ik heb wat gmist geloof ik, ik heb de index nog helemaal niet op 548 zien staan. Intraday misschien in de buurt, maar we kijken toch altijd naar de slitstanden, of is dat afhankelijk van hoe het ons uitkomt?



Voorlopig voorzie ik geen enkele reden waarom de correctie al weer voorbij zou moeten zijn, sterker ik denk dat ie nog moet beginnen