Slotcall: Dat was 'm weer

Vooral een rustig beursdagje met herstel voor de Zuid-Europese landen en met name Italië. De beurs loopt daar stevig op en de rentes stabiliseren iets. Toch geven de Italiaanse rentes het grootste deel van het herstel prijs.

Onzekerheid is het toverwoord hiervoor. Voor de mensen met behoorlijk wat lef, schreef Arend Jan vanmiddag:

Herstel Italiaanse beurs vandaag, maar er staan nog dikke minnen. Voor durfals zijn er koopjes te halen? Want het trackrecord van zulke crises... Check https://t.co/KVnstJDyDe #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 mei 2018

Collega Martin beschrijft de grote lijnen:

Klassiekertje:

Goede analyse :-)

yesterday - problems in Italy could cause a collapse of the entire Eurozone



today - nevermind, everything's cool now — StockCats (@StockCats) 30 mei 2018

PostNL

De analisten van de IEX Beleggersdesk zien dat Bpost de aanval op PostNL opent door samen te werken met DHL:

Bpost opent aanval op PostNL #bpost https://t.co/Gf1iMa3Rpw — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 30 mei 2018

Unibail-Rodamco

Als dit soort nieuwtjes headlines worden dan weet u ongeveer wat voor beursdag het was:

Ik denk 'Westfield'

'Nieuwe naam Unibail-Rodamco op 7 juni bekend' https://t.co/nA4U75j01m via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 30 mei 2018

Slotveiling

In de slotveiling werd er nog het een en ander ingekocht:

=== Update ===



De dappere handelaren zetten de #AEX met de slotveiling 1.5 punt hoger. Voor de rest niks gebeurd vandaag.

Applaus voor jezelf pic.twitter.com/QT7J8Ua3zD — Optietrading - Rene (@Optietrading) 30 mei 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,165

Goud: $1301

Bitcoin: $7352

Olie: $68,32 en $77,25



De dag van morgen: 31 mei

00:00 NN AVA

01:50 Japan industriële productie apr

03:00 China manufacturing PMI mei51,3

03:00 China non-manufacturing PMI mei

08:00 Holland Colours jaarcijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen apr0,8% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI

09:00 ABN Amro notering €0,80 ex-dividend

09:00 Spanje BBP Q10,7% QoQ

11:00 EU inflatie CPI mei1,3%

14:30 VS jobless claims

14:30 VS personal income and outlays apr0,3% en 0,3%

15:45 VS Chicago PMI mei58,0

16:00 VS pending home sales apr0,4% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

Beleggersdag

