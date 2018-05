Italië: Wie durft?

Is dit de trigger? Ja. Het zijn tienjaars leningen tegen 3%. De vorige keer was dat nog 1,7%, maar blijkbaar vertrouwt de markt Italië nog wel tegen 3%. Om een concurrentje te noemen: de FTSE/MIB 30 rendeert 3,8%.

Italië haalt vlot 5,6 miljard op bij beleggers https://t.co/11p0W61ZCk — De Tijd (@tijd) 30 mei 2018

Misschien heeft u niet eens zo lang de tijd om hierover na te denken, want de FTSE/MIB 30 staat ineens 2% hoger en de Italiaanse rente zakt 25 basispunten. Herstel dus, terwijl iedereen nog druk bezig is scenario's te bedenken. Of het nou rustig en beschaafd op z'n Bloombergs is...

A new crisis is brewing in Europe - plus Wednesday's other Brexit headlines https://t.co/CG2AoR8z8y pic.twitter.com/5PiRoqe8u7 — Bloomberg (@business) 30 mei 2018

...Of met gevel, voordeur, schuur en tuinhuis en al binnenvallen op z'n Zero Hedge's...

European End Game https://t.co/eb1t0JFgmo — zerohedge (@zerohedge) 29 mei 2018

Het is duidelijk dat er weer eens Europese rapen gaar zijn. De lange-halen-snel-thuis beleggers en handelaren onder kunnen nu verder ophouden met lezen. Denk er verder niet over na en buy the dip (-10%). Deze strategie leverde het meeste rendement op sinds de start van de bullmarket in maart 2009.

Voor de pokerfaces onder u, er is een zekere #buythedip kandidaat op de beurs. Wie durft, de Italiaanse FTSE/MIB30 dus #AEX pic.twitter.com/w22ueLdsDE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 mei 2018

What's new?

Dit is de simpele handelsstrategie. Mark Hulbert van MarketWatch vergelijkt de de huidige crisis in Italië en daarmee de EU met een aantal vorige. Zijn conclusie: vroeg of laat loopt zo'n crisis en de bijbehorende dalingen altijd weer uit de koersen, ofwel zo'n beweging is inderdaad een koopmoment.

Weet u nog? Als u toen nog in de bloemkolen zat: zeker tijdens de LTCM en Azië-crisis waren ook de end games en eind der tijden voorspellingen niet van de lucht.



Ik kan dat zelf nog wat sterker maken. Dit zijn alle financiële crises sinds 1800. U ziet dat er een eens per generatie altijd wel ergens iets compleet fout gaat. Regels, toezichthouders, het maakt allemaal niks uit, vroeg of laat gaan we gewoon weer een keer de bietenbrug op. Hoort er blijkbaar bij. Wen er maar aan.



Niettemin hebben al die crisis aandelen niet verhinderd om sinds die tijd...



Waarom en wie durft?

Volgens mij is het simpel. Beurzen prijzen winsten in. Geen crisis die uiteindelijk, op de lange termijn een evoluerend bedrijfsleven stopt. Natuurlijk kan ook de Italiaanse crisis verergeren en kan in potentie zelfs EU en euro opblazen, maar vraagt u zich als belegger vooral of dit iets voor de AEX-winsten betekent.

Met een nog altijd goed lopende economie en die stijgende dollar zit dat op dit moment zeker goed in Amsterdam en voor de S&P 500 lijkt er ook nog geen vuiltje aan de lucht. Beide indices zijn alleen, dankzij de Italianen, wel een beetje goedkoper dan een week geleden. De FTSE/MIB zelfs 10%.

$SPX EPS estimate for Q2 is up 0.4% since March 31, but up 8.7% over the past 12 months. https://t.co/budk1tT0S3 pic.twitter.com/3NSCGHYtGx — FactSet (@FactSet) 26 mei 2018

Ik bemoei me nooit met politiek, maar als u mij vraagt: de EU kan niet zonder Italië en Italië kan niet zonder de EU. Een economie in lire's en een schuld van 130% BBP in euro's gaan echt niet samen. Reken niet op een oplossing, maar net als bij Griekenland op kleine stapjes en pappen en nat houden.

Maandgrafiek, dus mei zit r nog niet bij. EU rentes sinds invoering euro. Zet denkbeeldig Italië nu op 3%. U ziet t, nog geen schim van EU-crisis begin dit decennium. Griekenland op rechteras, anders zijn andere lijntjes vlak #AEX pic.twitter.com/Gfc3FFNIuM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 mei 2018

Tot slot heb ik voor de echte waaghalzen nog een leuke, lekker risicovolle en volatiele dubbelediptip: het is nog een vrij nieuwe tracker, de FTSE MIB Banks ETF (isin IE00BYMB4Q22).