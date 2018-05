Laat de robots het werk doen

Eigenlijk is het meer dan een beleggingstrend: robotisering is een technologisch verschijnsel dat al decennia lang voor enorme productiviteitssprongen heeft gezorgd. En daarmee tegelijkertijd voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan de economische groei in de wereld.

Bij robots denk je al snel aan grappige nepmensjes die mensendingen kunnen. Zoals deze:

Maar robotisering gaat over veel meer dat dat, in feite over alles waarbij menselijke handelingen beter, sneller en accurater kunnen worden uitgevoerd door machines of slimme software. Als je het zo bekijkt wordt het moeilijk om niet overal robots aan het werk te zien.

Ongekende stroomversnelling

Postsorteermachines, computergestuurde productielijnen in fabrieken, de geautomatiseerde verwerking van uw belastingaangifte bij de belastingdienst, betaalautomaten, drones, karretjes die bommen onschadelijk maken, noem maar op. Uw telefoon die uw stem herkent, terug kan praten, een playlist naar uw eigen smaak samenstelt en u ondertussen achteloos van het bord veegt in een partijtje schaak is ook een kleine alleskunner in robo-vorm.

De combinatie van robotisering – dat al bestaat sinds mensen machines zijn gaan uitvinden – met kunstmatige intelligentie, zorgt voor een ongekende stroomversnelling in de ontwikkeling van dit soort nieuwe technologie. Medische robots die precisie-operaties uitvoeren, drones die pakjes bezorgen, volautomatisch beleggingsadvies op basis van big data, augmented reality, zelfrijdende auto’s, etcetera, etcetera.

Machines die kunnen leren en elkáár dingen kunnen leren; het is tegelijkertijd een angstaanjagend en fascinerend verschijnsel. En, als je er puur als belegger naar kijkt, een verschijnsel dat behoorlijk wat kansen biedt. Maar waar liggen die kansen dan? En wie worden de winnaars van de technologische race die op dit moment in volle gang is?

Robots uit eigen fabriek

Komende vrijdag hebben we op de IEX Beleggersdag dan ook een flink deel van het programma ingeruimd voor dit specifieke thema. Met keynote speaker Werner Vogels, CTO van Amazon.com, hebben we zelfs een van de meest invloedrijke personen van de wereld op dit terrein in huis gehaald.

Bij Amazon wemelt het van de robots. In de magazijnen van de wereldleider in e-commerce, snorren meer dan 100.000 robotjes rond om de bestellingen te verwerken. Robots uit eigen kweek, sinds het bedrijf in 2012 robotmaker Kiva Systems (tegenwoordig Amazon Robotics) kocht.

Daarnaast draait het productaanbod van Amazon ook steeds meer om kunstmatige intelligentie. Dat begon al vroeg met de aanbevelingen die de software van Amazon je continu doet als je één keer iets hebt gekocht of gezocht. En met Alexa, de met stemherkenning uitgeruste personal online assistent voor in huis, bevindt Amazon zich wederom aan het voorfront van AI met alledaagse toepassingen.

Robotics & AI op de IEX Beleggersdag

Ik las ergens dat Werner Vogels de introductie ervan zelfs een jaar ophield, omdat hij perse wilde dat Alexa altijd binnen één seconde zou reageren op een vraag. Hij wou dat de klant het gevoel had een menselijke conversatie te voeren en niet tegen een computer te praten.

Maar daar gaat Vogels ongetwijfeld nog veel dieper op in in zijn presentatie, om 13:00 op het hoofdpodium. En er is meer te beleven rondom dit thema. Dit zijn de sessies rondom Robotics & AI waar u nog meer naartoe kunt. Door de grote interesse – en om te zorgen dat u niets hoeft te missen - hebben we enkele sessies twee keer op het programma gezet.

Interessant? Meld u dan aan voor de IEX Beleggersdag.

