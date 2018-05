Letterlijk ieder AEX-fonds handelt deze morgen met een nul voor de komma. In Italië is het nog altijd onrustig ondanks dat koersen van obligaties en aandelen daar weer iets lijken te stabiliseren. De euro trekt wat aan, maar wat er nu gaat gebeuren daar is nog altijd onduidelijk. Collega Martin beschrijft de grote lijnen in zijn column:

Dit zegt wel genoeg over de staat van de markt. Ach, het is een gegeven en we doen het er maar mee.

Liquidity in Italian bond market has evaporated. This is the spread between the bid and ask yield for the 2-year BTP. I now see what @gusbaratta was talking about. pic.twitter.com/YSKNuJK8Kk