Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven, zou Gerard Reve zeggen. Is batters alleen niet een beetje te sterk? Dit heet dalen. Vooruit, op de obligatiemarkten gaat het er wel heet aan toe.

Worsening Italian crisis batters financial markets https://t.co/rME3DvojIH pic.twitter.com/fLUGHq5EvC — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2018

En dan komt deze voorbij. Oh nee, hé. Italiaanse timing. Pijnlijk, maar eerlijk toegeven wie hier niet even om gniffelt. Ik kan u melden dat de Italiaanse tienjaars nu zes basispuntjes hoger doet op 3,13%, het is nu al weer hectisch. Verhip, de Duitse doet echter ook plus twee, kijken of er een draai komt.

Ouch! Latest #ECB data reveal that #Italy’s banking sector bought another €6.5bn of govt debt in April, the 4th straight mth of purchases. This contrasts w/ #Spain (selling of €12.7bn after €5.8bn of selling in March). (via Jefferies) pic.twitter.com/DqSewjYRjg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 mei 2018

Dalende koersen en oplopende winsten, die combinatie is ideaal voor beleggers. Bedenk ook dat die dalende dollar goed voor de Damrak bedrijfswinsten is. Kortom, doe uw huiswerk in plaats van mee te gillen over Italië. Land hakt ook vaker met het crisisbijltje en dat is heel zacht uitgedrukt.

$SPX EPS estimate for Q2 is up 0.4% since March 31, but up 8.7% over the past 12 months. https://t.co/budk1tT0S3 pic.twitter.com/3NSCGHYtGx — FactSet (@FactSet) 26 mei 2018

We zijn weer los. Aandelen liggen min of meer vlak na een slecht Wall Street gisteren. Technologie viel wel mee. Dan de dollar nog, wat die allemaal aan het doen is?! EUR/USD stond vanochtend nog op 1,152, maar stijgt nu al weer naar 1,157?! Kortom, lekker wild.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, adieu Groot Handelsgebouw, symbool van de wederopbouw en die niet lullen maar poetsen mentaliteit in Rotterdam. Aalberts is ook niet bang van Italië en doet weer eens een overname. Het zinnetje dragen direct bij aan de winst is standaard bij ál haar overnames.

Groothandelsgebouwen heeft een deal bereikt met investeerder HighBrook over de verkoop van het Groot Handelsgebouw en de onderneming. De overeenkomst komt neer op een prijs van €56,76 per aandeel Groothandelsgebouwen, na dividendbetaling over het boekjaar 2017. Aandeelhouders krijgen dit als 'voorlopige liquidatie-uitkering', niet later dan 30 juli. De transactie wordt voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een bijzondere vergadering op 10 juli.

Aalberts neemt het Franse bedrijf PEM SAS (Protection Electrolytique des Métaux) over. Dat maakte Aalberts bekend, zonder een overnamesom te vermelden. PEM draait een jaarlijkse omzet van circa €22 miljoen en heeft 180 voltijdwerknemers. De resultaten van PEM worden per 1 juni geconsolideerd en dragen direct bij aan de winst per aandeel.

Altice houdt op 10 juli in Amsterdam een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Er zal daarbij onder meer gestemd worden over de benoeming van Alain Weill tot topman van Altice Europe.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda ziet er leuk uit met herziene BBP-cijfers en de eerste schatting van de Duitse inflatie over mei:

08:00 Kardan Q1-cijfers en AVA

08:00 Duitsland import- en exportprijzen

08:45 Frankrijk BBP Q1 0,3% QoQ

09:00 ASMI notering €0,80 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI

09:00 Spanje detailhandelsvekopen

09:55 Duitsland werkloosheid mei -15K en 5,3%

14:00 Duitsland inflatie CPI mei 0,3$QoQ

14:15 VS ADP banenrapport mei 190K

14:30 VS BBP Q1 2,3% QoQ

14:30 VS handelsbalans goederen apr

14:30 VS groothandelsvoorraden

20:00 Fed Beige Book

En dan nog even dit

Netjes:

De afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in april ruim 1 procent hoger dan in april 2017. Lees er meder over op: https://t.co/qt0p5dteOn pic.twitter.com/8d3eD9hB0N — CBS (@statistiekcbs) 30 mei 2018

Nog een rebound:

U verwacht het niet:

Hier wordt echt onderhandeld?

China slams surprise U.S. trade announcement, says ready to fight https://t.co/f1TByKLR1i — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2018

Opmerkelijk:

Black leaders who are advising Starbucks on its anti-bias training program hope it will reinvigorate decades-old efforts to ensure minorities get equal treatment setting an example for other corporations https://t.co/UVPF8nZ5Ti by @LisaBaertlein $SBUX pic.twitter.com/p8KIPUWDrU — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2018

Jaja:

Huawei and ZTE are the world’s No. 1 and No. 4 makers of telecommunications equipment https://t.co/pV6YKK19eM — The Wall Street Journal (@WSJ) 30 mei 2018

Onder meer Douwe Egberts maakt deel uit van van JAB:

Listen: JAB takes on Nestlé with Pret A Manger deal https://t.co/p9NRl4JFN3 — Financial Times (@FT) 30 mei 2018

Nu uw structurele rendementen nog:

Rebound in returns boosts hedge fund manager earnings https://t.co/Xb9VVXSB51 — Financial Times (@FT) 30 mei 2018

Deze nog, een politie-auto nog wel...

Tesla hits parked California police vehicle; driver blames 'Autopilot' https://t.co/moR58oLdI0 pic.twitter.com/s23kiIVbe8 — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2018

