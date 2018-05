Liveblog: Italië en meer

Update 09:20 uur: Banken

Dat is ook een idee.

What to do when there's trouble in Europe? Sell U.S. banks https://t.co/onB1cd7Raz via @WSJ @BenEisen — Jim Willhite (@jimwillhite) 30 mei 2018

Update 09:10 uur: Deme

Blijkbaar gaat het bij deze bedrijven wel wat beter al:

Belgische baggeraars zoeken meer dan 1.000 werknemers https://t.co/MXl6Vqjmab via @tijd — Bart Sluis (@bart_sluis) 30 mei 2018

Update 08:40 uur: Italië

Dat is een aardige spread zeg maar...

Italiaanse tienjaarsrente beweegt in de eerste drie kwartier handel tussen 3,20% en 2,99% pic.twitter.com/CZkPXGppxf — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 30 mei 2018

Update 08:30 uur: Italië

Dat wordt wat die veiling vandaag:

#Italy's 10-year bond #yield drops below 3% threshold before the result of the planned EUR 1.75 billion euro debt auction later this morning. pic.twitter.com/Ef0tpEYuBO — jeroen blokland (@jsblokland) 30 mei 2018

Update 08:30 uur: Crypto

Dan heb je het goed voor elkaar:

Traders are quitting top Wall Street jobs because they've made so much from cryptocurrencies https://t.co/8YK0Owt5KD pic.twitter.com/uiVJAFHyjh — Bloomberg (@business) 30 mei 2018

Update 08:00 uur: Italië

Niet te vergelijken dus:

Crisis-weary central banks brace for turmoil as Italy implodes https://t.co/PZUcqawzPR pic.twitter.com/eNdT9j5pnl — Bloomberg (@business) 30 mei 2018

Update 08:00 uur: Italië

Krijgen we dit er ook nog bij:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: