De eurocrisis is terug van wellicht nooit weggeweest. En ditmaal vormt eens niet Griekenland, maar Italië de steen des aanstoots. En dat is toch even slikken voor de Europese Commissie.

Het is ook nogal wat: de onomkeerbaarheid van de euro wordt in Italië ter discussie gesteld. Een snellere manier om de technocraten in Brussel én de financiële markten in de gordijnen te jagen bestaat er niet.

Politiek steekspel

Een eurosceptische minister van financiën, dat was wat de Italiaanse president Mattarella betreft een brug te ver. Die blokkeerde de voordracht dan ook direct. En dat betekent een politieke crisis en hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe verkiezingen.

Als er nieuwe verkiezingen komen, najaar 2018 danwel begin 2019, draait het eerst en vooral om de vraag of de gemiddelde Italiaan de euro wil behouden of niet. De twee eurosceptische partijen, Lega en Vijfsterrenbeweging, spelen een riskant spel.

Beide partijen staan weliswaar hoog in diverse polls, maar als de inzet van nieuwe verkiezingen eerst en vooral draait om een stem voor of tegen de euro, kon wel eens op een fout uitpakkende gok uitdraaien. De gemiddelde Italiaan wil de euro namelijk wél behouden.

Hoewel zowel de Vijfsterrenbeweging als Lega uiterst eurosceptisch zijn, moet het huidige politieke gekrakeel eerst en vooral worden gezien als een poging (deels) uit het keurslijf dat de euro heet te ontsnappen. Beide partijen hebben hun buik vol van hervormingen en bezuinigingen.

En dan is het een kwestie van dreigen en drammen, in de hoop op die wijze een uitzonderingspositie te krijgen. Dat werkt in de 'echte wereld' zelden, of zelfs averechts, maar in de politiek verlopen dergelijke processen toch anders. Hoofdpijndossier Griekenland, overigens een nog steeds verre van gesloten dossier, vormt daar het tastbare bewijs van.

ECB wacht af

Wat doet de ECB, normaliter toch een baken van rust, in deze woelige tijden? Voorlopig niets: de onrust in Italië is uiteraard van politieke aard en daar heeft een ECB, in ieder geval op papier, geen bemoeienis mee.

Daarbij komt dat Draghi eerst de tucht van de markt zijn werk wil laten doen. Sterk oplopende rentes zijn niet bepaald gunstig gezien de extreem hoge schuldenberg van de Italianen. Ook niet onprettig: de euro verliest flink terrein ten opzichte van de dollar en dat komt eigenlijk best goed uit.

Financials het haasje

De schade die de zoveelste crisis in Italië teweeg brengt, is groot. Dat geldt op de obligatiemarkt waar de rentes van de Zuid-Europese landen oplopen, maar vooral ook voor beleggers met aandelen van banken en verzekeraars.

Aandelen als ABN Amro en ING behoren tot de underperformers dit jaar: beide staan year-to-date ruim 15% lager waar de AEX nog op een miniem plusje noteert. Ook verzekeraars als NN en ASR krijgen rake klappen, al doen die het wel beter dan de banken.

Het plaatje in de rest van Europa is niet wezenlijk anders. Forse verliezen voor banken als Deutsche Bank en Commerzbank die beide al hun eigen sores hebben bovenop de aangewakkerde onrust in Italië. Ook Franse banken als SocGen en BNP Paribas lopen aardig wat koersschade op.

Risiccobeheersing

Wat kun je hier als belegger mee? Feitelijk niet zo gek veel. De financiële markten zullen de komende tijd onrustig blijven en heen en weer zwiepen al naar gelang het nieuws rond Italië. Hoewel het risico op een uit de euro stappend Italië klein is, valt het helaas nooit geheel uit te sluiten.

De beweging andersom, Duitsland met in zijn kielzog Nederland, die de euro vaarwel zegt, is ook een scenario waar de financiële markten aardig van wakker kunnen liggen. Ook nagenoeg uitgesloten, maar niet ondenkbaar.

Beleggers die een (te) grote exposure hebben aan de financiële sector, en dan vooral de bankensector, doen er goed aan de posities wat te trimmen, maar ook niet meer dan dat. Voor het wagen van een gokje op de goede afloop is het echter nog te vroeg.

Mocht u behoefte hebben om hierover, of over bijvoorbeeld uw aandelenportefeuille, eens vrijblijvend te sparren: de IEX Beleggersdesk is de gehele dag aanwezig op de IEX Beleggersdag op 1 juni in de RAI. Tickets voor dit event bestelt u hier.

Disclaimer: Crum heeft geen posities in bovenvermelde fondsen.