Slot: Eet smakelijk dan maar

U kon er op wachten. Wie anders dan... :-) Wie weet, kan altijd, maar dit bekende blog voorspelt vaker eindes der tijdens. Wees gewaarschuwd, angst en paniek zijn slechte raadgevers en hebben veel rendement op hun geweten.

Ik werk sinds 2001 op de beurs en sindsdien heb ik tientallen end games voorbij zien komen. Aandelen, obligaties, olie, goud, EU, VS, ECB, Fed, dollar, euro, Griekenland, Gordon en FC Twente: alles en iedereen is al een keer definitief afgeschreven. Ik moet de eerste daadwerkelijke nog tegenkomen.

European End Game https://t.co/eb1t0JFgmo — zerohedge (@zerohedge) 29 mei 2018

Nu serieus, want de beurzen en markten nemen het Italiaanse regerings- en daarmee meteen ook EU- en monetaire drama zeer serieus. Om meteen met de deur in huis te vallen, de Italiaanse rentes bewogen vandaag het wildst. U mag zelf alle basispunten turven. Het zijn er nogal wat.

Had wat voeten in aarde vandaag - heus bubbelpatroon zelfs - maar de Italiaanse rente klokt nu weer keurig 3% rond pic.twitter.com/uFkw0iJm74 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 mei 2018

De schade was erger vandaag, maar u ziet wel een vlucht uit de zwakkere obligaties in de betondegelijke Nederlandse, Duitse en.... krijg nou wat, Griekse obligaties?! De markt is nooit helemaal 100% logisch, zal ik maar zeggen :-)

Geef ik u meteen het brede marktoverzicht mee. Kijk onze AEX eens outperformen, want zo heet dat. Flinke schade in Milaan, Madrid en de Eurostoxx indices. Nerveus en unheimisch misschien, maar net als met die rentes is dit nog niks vergeleken met wat we 2010-2012 om de oren kregen.

De dollar zette alweer 1,152 neer vandaag en WTI ligt slecht en Brent ligt goed. Onze oliewaarden eindigen ook in de plus, op het flink geraakte Brunel na. Ik heb niet zo gauw een verklaring. Verder valt de volatiliteit op, maar ook dit kan erger en de huidige standen verontrusten nog niet.

Beursplein 5

Deze twitterde ik vanmiddag en daar ik heb ik het Damrak vandaag aardig mee samengevat, denk ik. Zoek niet naar redenen waarom uw eigen aandelen misschien flinke klappen hebben gehad. Op zo'n dag gaat alles verrekend tegen de eigen bèta markbreed zo de kliko in.

Uit t boekje en in de veilige havens, op nervotisch beursdagje als vandaag drijven bekende reddingsboeien vanzelf boven. #Olies en #Unies dus, #AholdDelhaize en vooral #Heineken wel tikje teleurstellend #AEX pic.twitter.com/oj1Ru0xw5z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 29 mei 2018

Ik heb twee adviesjes voor u:

ABN Amro: uit European Selected List - Kepler Cheuvreux

DSM: naar €99 van €77 - Helvea Baader Bank

Verder?

De Eurostoxx Banks Index doet vandaag -4,5% onder aanvoering van - u verwacht het niet - Italiaanse en Spaanse banken en de usual supects uit Duitsland en Frankrijk. Zeker ING heeft amper exposure naar Italië, dus de daling kan hier kan ook een kans zijn

De verzekeraars hebben vandaag hun rekenmachines laten smelten met die snel wisselende rentes en u gooide ze er dan maar uit, zo te zien

Flow Traders zal lekker hebben gedraaid vandaag

Ai, Boskalis zet alweer een zoveel jaars low neer

Corbion is ex-dividend, maar loopt dat er vrijwel uit

GrandVision heeft inderdaad Italië exposure

Onderzoek naar enveloppen schuiven bij VolkerWessels maakt niet zo heel veel indruk?

Ik ben even een uurtje weg, maar ik houd Wall Street in de gaten. Mogelijke fratsen vindt u dan terug in ons blog. Eet smakelijk en kom es op met die regen. Nog steeds droog hier in 020. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.