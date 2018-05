Update 09:30 uur: Banken

Banken zijn vandaag zeker niet the place to be:

Overzicht van de bankaandelen uit de EU. Vooral Italiaanse banken hard omlaag: pic.twitter.com/B3bJWQDwSi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 29 mei 2018

Update 09:30 uur: EUR/USD

EUR/USD ook verder omlaag:

Update 09:20 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door... Hé, bekende gezichten :-)

Op 1 juni vindt de IEX Beleggersdag in Amsterdam plaats. Ter ere van dit nieuwe event wordt de beurs vandaag geopend door Jean-Paul van Oudheusden, COO bij IEX. #IEXBeleggersdag #IEX2018 pic.twitter.com/ZfOr4xXyJQ — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 29 mei 2018

Omdat Jean-Paul op de gong mocht slaan, doen we een filmpje van iemand anders:

Update 08:40 uur: Italië

Rentes exploderen daar nu:

Is dat een pennystock ofzo?

Nee, de Italiaanse tweejaarsrente... pic.twitter.com/h4tVDjlNsP — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 29 mei 2018

Update 08:00 uur: Italië

Als u het overzicht een beetje kwijt bent, dan heeft Jan Braaksma wel een stukje om het weer een beetje terug te krijgen.

Italië stevent af op stemming over euro. https://t.co/taslNNy3he #FD — Jan Braaksma (@JanBraaksma_) 29 mei 2018

Update 08:00 uur: Apple

Een Apple toeleverancier is de klos:

Shares of Apple display makers fell after a report the iPhone maker will go all-OLED this year https://t.co/VzlNXdPcJ7 pic.twitter.com/9tvRusZi8B — Bloomberg Markets (@markets) 29 mei 2018

Update 08:00 uur: Rente

Dat is snel gegaan:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: