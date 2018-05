Beter Bed is een prijsvechter met mega-kortingen, winkelverkooptactiek en weinig service. Die formule werkte, ondanks dat mensen wisten dat ze bedonderd werden (als ik 50% korting kan krijgen, betaal ik dan niet alsnog 30% teveel? ) omdat er weinig alternatieven waren. Aan de onderkant was er IKEA, en erboven zaten de dure merken. Nu wordt die hele markt in 1x platgegooid door online winkels waarbij je dezelfde voordelen (lage prijs, proefliggen, etc.) hebt, maar niet de nadelen (gladde verkopers, brakke koffie en drukte). Ongeveer waarom ook de MediaMarkt en concurrenten onderuit gaan.

Voor mij is BeterBed een mooie shortkandidaat, zeker als ze nu nog een kwartaal matige cijfers bieden. Niet dat Duitsland zo'n spectaculaire markt voor ze was (dat is het al jaren niet) maar omdat deze merken ook in Nederland en Belgie aan de weg timmeren.