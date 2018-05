Slotcall: Catenaccio!

Waar is Kapitein Schettino als je hem nodig hebt :-) Ja, dankzij de Italiaanse regeringscrisis - en sommigen spreken zelfs van een constitutionle meltdown - is er toch nog wat te beleven vandaag op de beurzen. Wall Street is dicht in verband met Memorial Day.

Normaal als The Big Board de deuren dicht houdt hebben we een rustige en saaie beursdag, waarop de AEX met een klein plusje sluit. Vandaag niet, want er zijn Italië, Rusland en Saudi Arabië (olie dus). En het is belachelijk warm in eigen land, dus wij gaan zo snel naar huis om de BBQ aan te steken.

Italië

Italië is de reden waardoor de euro, de Italiaanse staatsobligaties en bankaandelen een dreun krijgen. Onuidelijkheid troef: wel een regering/geen regering. Wel nieuwe verkiezingen/geen nieuwe verkiezingen.En van onzekerheid houden beurzen niet Intussen volgens de laatste berichtgeving:

Italy's Di Maio calls for protests against the "arrogance of the institutions" https://t.co/xo0MbN2vlR — ForexLive (@ForexLive) 28 mei 2018

Over de onderliggende problemen zijn boeken volgeschreven. Het kan ook met één grafiek. Hoe u dit ook leest, in ieder geval is de verhouding zoek...

Het probleem van Italië is niet zozeer dat het te veel 'schuld' heeft,

maar vooral te weinig 'economie'... pic.twitter.com/d968HMGS0T — Luc Aben (@Luc_Aben) 28 mei 2018

Olie

Rusland en OPEC onder leiding van Saudi Arabië gaan weer meer olie oppompen en dat zorgt voor druk op de prijzen. Oliewaarden op het Damrak hebben dan ook een mindere dag:

Oil sinks further as OPEC and Russia look to raise output https://t.co/HspX0wi2CP pic.twitter.com/381pZKeDHo — Yahoo Finance (@YahooFinance) 28 mei 2018

Jilles rukt op! Eerst op IEX, toen in 't FD en nu in Trouw. Aanstaande vrijdag op Beleggersdag IEX met de vraagstelling: Gaat olie naar $100?

Er zijn nog kaartjes: https://t.co/gWSjL3jUGM https://t.co/uL3OaorYJm — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 28 mei 2018

Altice

Dan komen we alweer aan bij het Damrak. Unibail-Rodamco ging als enige ex-dividend vandaag. Verder is Altice één van de weinige fondsen op het Damrak die uitsteekt boven de rest. Altice USA is genoemd in Barron's en bij Harry Mens tipte zondagochtend een vermogensbeheerder Altice Europe:

Barron's is laaiend enthousiast over #Altice USA $ATUS en ziet zo'n 50% upside.https://t.co/eNhEgEtKWw — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 28 mei 2018

Signify

Signify koopt in een rap tempo eigen aandelen in:

Air France-KLM

Bij Air France-KLM werd er weer eens gedreigd met stakingen, maar de koers is daarvan niet meer onder de indruk:

De Franse pilotenbonden plannen wéér een staking. Als dit doorgaat is meer politieke druk nodig. https://t.co/QPvM7CL4yu — Jan Paternotte (@jpaternotte) 28 mei 2018

#AirFranceKLM nog altijd in de dalende wig. Kan de koers uitbreken binnenkort? pic.twitter.com/A5eKROv6jQ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 mei 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,162

Goud: $1298

Bitcoin: $7269

Olie: $66,37 en $75,24

De dag van morgen: 29 mei

09:00 Corbion notering 0,56 ex-dividend

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

14:00 Salesforce Q1-cijfers

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex mrt

16:00 VS consumentenvertrouwen mei 128,0

