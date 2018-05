Tropische of tropenbelegging?

Het is er inderdaad wel het weer voor.

'Ga op vakantie naar opkomende landen, maar beleg er niet in' - https://t.co/M8l89nKL6G pic.twitter.com/oVNOGKIPHs — BeleggerNL (@BeleggerNL) 28 mei 2018

Vinger opsteken wie van uw zowel in een wereldindextracker als een emerging markets of opkomende markten ETF zit. Want dat is natuurlijk de gemakkelijske manier om te beleggen in.... Ja, waarin eigenlijk? Kijk mee, dit plaatje pik van Morgan Stanley Capital Investments, ofwel het beroemde MSCI.

Volwassen markten zijn gekapitaliseerde beurzen met vrij vervoer van kapitaal, goederen en diensten, rechtsbescherming, coverage door banken et cetera. Die onderverdeling van MSCI is cruciaal. China is al jaren bezig de status van volwassen markt te krijgen, want dan krijgt is het land investment grade.

Dan mogen de grote internationale investeerders er beleggen. Uiteraard komt er dan een sloot geld naar zo'n land en beurs toe en bewegen alle assets in de regel minder grillig dan de pure particulieren beurzen. MSCI maakt sinds 1969 landen, regionale en wereldwijde indices en is de wereldwijde benchmark.

Zo is er ook een MSCI Netherlands Index. Hier hebt u de hele historie sinds 1969 versus de wereldindex in euro's en herbelegd. Niet slecht. Nota bene, Royal Dutch Shell staat niet eens tussen de 22 namen in de index, want dat schaart MSCI onder Londen.

Terug naar die opkomende markten, ofwel de MSCI Emerging Markets Index. Of u nou bij iShares, Vanguard of wie dan ook in een dergelijke tracker belegt - vraag uw broker, er zijn er heel veel - dan is dit bijna altijd de onderliggende waarde. Alleen de namen verschillen. En de rendementen. En hoe.

Dit is de MSCI World versus die MSCI Emerging Markets index herbelegd en in dollars. In de afgelopen tien jaar hebt u aan de laatste niet zo veel plezier beleeft.

Kijk ik echter twintig jaar terug, dan was het een dikke winnaar. Het risico spat echter van de koersbeweging af. Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen in bijvoorbeeld 2009 trouw zijn blijven zitten en zelfs hebben door gekocht.

Kortom, timing is everything bij deze index. Of toch niet helemaal? Doe wat u niet laten kan, maar ik zou niet in die emerging markets beleggen zonder dat u een visie hebt op de dollar. Stel, u denkt een jaar of tien in die emerging markets te beleggen, bepaal dan als eerste wat u denkt dat dollar doet.

Lenen lenen, betalen betalen: veel van die landen (vaak gericht op export en commodities) en indices worstelen of buikschuiven niet zozeer met de dollar zelf, als wel hun eigen valuta. U zal bijvoorbeeld nu maar Turkse ondernemer zijn en uw omzet in lira's halen, maar uw kosten en leningen zijn in dollars.

Daar valt even niet tegen op te werken... En dit geldt voor vrijwel al die landen. Vroeg of laat beweegt de eigen munt heftig ten opzichte van de dollar met alle gevolgen van dien voor de winsten en daarmee de koersen.

U ziet dat de correlatie tussen de emerging markets index en de dollar (hier EUR/USD), zeker niet één op één is, maar de grote trends volgen elkaar wel. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Denkt u dat de dollar daalt de komende tien, pik dan een tracker op. Denkt u andersom: afblijven.