Fondsenrondje: O sole mio

Omdat het zulk mooi weer is en de Italianen er weer een heus drama van maken.

Over mooi weer gesproken. Lieve Nancy, doe eens even wat Ola Raketjes deze kant uitkomen, want je koers smelt van het bord.

Inderdaad, Wolters Kluwer en ook Basic-Fit tikken een all time high aan. Het zijn zo ongeveer de enige échte wapenfeiten vandaag op het Damrak.

Elders is er meer reuring, maar Italië is zeg maar snel uit de koersen aan het lopen. De euro loopt leeg ten opzichte van de dollar, de Italiaanse rente startte negen basispunten lager, maar dat is er nog maar één en de FTSE/MIB geeft de openingswinst weg. Onzekerheid en daar houden beurzen niet van.

Want zeg maar hoe dit afloopt: nieuwe verkiezingen, technocraat als premier, of wordt de president afgezet? Geen idee, zoals gewoonlijk bemoeien we ons daar niet mee op IEX en we zien wel wat er op de koersenborden verschijnt. Daar houden wij ons mee bezig.

#Euro rebounds on short-term relief over #Italy govt setback but remains vulnerable as Euro net long positions still a bit crowded even at reduced $16.2bn. pic.twitter.com/v9wQQGxsI1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 mei 2018

De rentes:

Verder zijn we snel klaar en kijk niet raar op dat deze beursdag als een nachtkaars uit gaat met Amerika potdicht. VK ook trouwens.

Kleine plusjes in Europa en VS futures

Volatiliteit loopt iets op

Dollar trekt toch weer aan

Olie daalt op blije Opec

Goud en bitcoin dalen

Op Beursplein 5 is er amper significante beweging:

ABN Amro heeft wat Italië exposure en haalt ietsje adem

De Europese bankenindex volledig in het groen. Drie keer raden wie er bovenaan staan.... pic.twitter.com/kd0P7BHjdG — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 mei 2018

Shell begon in de min, maar trekt steeds verder aan

Van Altice had ik wat meer verwacht naar aanleiding van het juichverhaal in Barron's, maar de VS ontwaakt morgen pas

Wat valt er verder nog te spotten? Niks. Het was een mooi weekje, maar nu krijgt Heijmans toch een beetje stank voor dank :-)

Terwijl een groot deel van Nederland op een badhanddoek in de #zon lag, waren wij samen met @FluorCorp van de combinatie 3Angle (A27/A1 PPP) hard aan het werk op de A27-A1. ???? #topteam pic.twitter.com/2yq9BKruiJ — Heijmans (@heijmansnl) 28 mei 2018

