Nieuwe verkiezingen?! Verzin het maar, maar Italië begint weer van voren af aan? Zoiets als: sorry, Christ Froome had niet mee mogen doen, we rijden de Giro helemaal opnieuw.

De euro stijgt in ieder geval een halve cent en de Italiaanse rente doet nu acht basispunten minder en Duitsland drie meer.

Italy's president calls in former IMF official amid political turmoil https://t.co/qFgam6OtxE pic.twitter.com/chIO6a5SO4 — Reuters Top News (@Reuters) 28 mei 2018

Ander verrassend nieuws dit weekend is dit en wellicht is er impact.

Barron's is laaiend enthousiast over #Altice USA $ATUS en ziet zo'n 50% upside.https://t.co/eNhEgEtKWw — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 28 mei 2018

En t Europese deel geplugd bij Harry zondag...#Altice https://t.co/301jb3Zq76 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 28 mei 2018

Opvallendste beweger momenteel naast de euro is olie, dat daalt omdat Opec claimt dat de overproductie over is. Zo hebben we toch nog wat te doen op een dag waarop de VS dicht is en het in de regel dan stil en rustig blijft.

Het belangrijkste nieuws van dit weekend houudt niet over:

ForFarmers heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Daarmee is een totaalbedrag gemoeid van bijna 2,2 miljoen euro.

De Chinese autoriteiten staan op het punt om de overname van NXP Semiconductors door Qualcomm goed te keuren. Dat schreef The Wall Street Journal zaterdag. De zakenkrant baseerde zich daarbij op ingewijden.

Gemalto heeft een samenwerking getekend met het Qualcomm. Daarbij gaat Gemalto zijn mobiele connectiviteitsoplossingen integreren met Snapdragon, het mobiele pc-platform van Qualcomm.

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar in totaal 25 procent meer te investeren in machines, gebouwen en andere zogenoemde materiële vaste activa, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook dat nog, analistenadvies is er niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt ook niet zo heel veel voor...

00:00 Beurs VS en UK dicht

09:00 Unibail-Rodamco notering €5,40 ex-dividend

10:00 Italië inflatie PPI apr

Dit zegt eigenlijk alles? De euro is te goedkoop voor Duitsland en te duur voor Italië.

This chart shows why early vote in #Italy would hardly produce different result: Italian electorate has seen little in way of wealth gains since Euro creation. While GDP per capita is much higher in Germany, for Italy it remains below where it was upon Euro creation. (via BofAML) pic.twitter.com/kvLP249Vuq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 27 mei 2018

Zo dus:

Euro crawls off 6-1/2-month lows, Italy tries to allay investor concerns https://t.co/L4o3QMmnaT pic.twitter.com/wMhIQeM7BO — Reuters Top News (@Reuters) 28 mei 2018

Bent u weer helemaal bij:

OPEC and allies including Russia conclude they've eliminated the global oil surplus, sources say https://t.co/w5BCXBG4er pic.twitter.com/slefLDQQRI — Bloomberg (@business) 28 mei 2018

Lekker dan:

Want to buy or sell ZTE stock? Good luck with that https://t.co/jg5Hppq9Ts — The Wall Street Journal (@WSJ) 28 mei 2018

Ofwel, helemaal geen vette vinger?

Prosecutors raid Samsung Securities over ‘fat finger’ trade https://t.co/PHG6o6DswN — Financial Times (@FT) 28 mei 2018

