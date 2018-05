Liveblog: Altice en RBS

Update 16:10 uur: RBS

Sky weet te melden dat de Britse overheid haar belang in RBS wil afbouwen:

Britain could sell 10 percent stake in RBS as soon as this week: Sky News https://t.co/Cfcae1l6xK — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 mei 2018

Update 16:00 uur: Tussendoortje

Update 15:30 uur: Zelfrijdende auto

Goede ontwikkeling die zelfrijdende auto's op de weg weer een stapje dichterbij brengt:

MIT has developed sensors that can see through fog. Here's what it could mean for autonomous vehicles. pic.twitter.com/tQ3svuHlo1 — CNBC (@CNBC) 28 mei 2018

Update 15:30 uur: Twitter

Maar wel beleefd, want het zijn Britten...

Not many people know that Twitter was invented in Waddington, Lancashire, in 1514. People would travel from miles around to scream past each other. pic.twitter.com/ngsdLJ9hnh — Mike Bird (@Birdyword) 27 mei 2018

Update 15:20 uur: Crypto

Dat krijgen er niet zoveel door de wetgeving in New York.

A cryptocurrency broker that specializes in large trades with institutional investors has gained approval to operate in New York https://t.co/AQ6Ao7AcZh pic.twitter.com/knlac9hOsB — Bloomberg Crypto (@crypto) 28 mei 2018

Update 15:15 uur: China

Opvolgertje voor de vorige update over China:

Why China's Payment Apps Give U.S. Bankers Nightmares https://t.co/2CvKYK6GVF pic.twitter.com/uTpqLbxdPk — Jesse Felder (@jessefelder) 28 mei 2018

Update 15:00 uur: China

Draadje over hoe Chinese bedrijven een bedreiging voor de Amerikaanse kunnne worden:

1/ At a recent dinner a few extraordinarily successful VCs could not see what might threaten the grip of Facebook or Google.



I had a simple answer: China.



How? Simple.... — Josh Wolfe (@wolfejosh) 27 mei 2018

3/ Here is a downtown NYC coffee shop. Notice anything interesting and new? I did and it surprised me.



HINT: they said it just arrived 3 months ago. pic.twitter.com/RwFYFy1cpn — Josh Wolfe (@wolfejosh) 27 mei 2018

4) It’s this... But let’s zoom in. pic.twitter.com/Ptl3nDvQf0 — Josh Wolfe (@wolfejosh) 27 mei 2018

6/ This is a Trojan horse of epic proportions.



And the US consumer will easily be co-opted.



US banking + US social media are destroying themselves—and I believe their most serious threat are Chinese co’s (ANT may be largest financial group in world a decade) pic.twitter.com/esPAFC9bZq — Josh Wolfe (@wolfejosh) 27 mei 2018

7/ PS. Only app I don’t let my kids use is https://t.co/BCoTegOzq2 any more—mostly because I am suspicious their faces + identities etc have been already sucked into central China gov databases with complicit apps/co’s. — Josh Wolfe (@wolfejosh) 27 mei 2018

Update 14:55 uur: Genghis Capital

Met zo'n naam geeft u toch meteen al uw geld mee :-)

Genghis Capital - Playbook 2018: To bolster our understanding and client service we have looked closely at the difficulties faced by our domestic and international institutional investors while taking positions in illiquid frontier markets. As such,… https://t.co/EDIDLCrCi6 pic.twitter.com/JUBpveghBW — ResearchPool (@ResearchPool) 28 mei 2018

Update 14:55 uur: Driehoek

Heldere analyse...

gold + triangle = stuff pic.twitter.com/qT1METfkpX — zerohedge (@zerohedge) 28 mei 2018

Als je dan driehoeken tekent, doe het dan goed :-)

#AirFranceKLM nog altijd in de dalende wig. Kan de koers uitbreken binnenkort? pic.twitter.com/A5eKROv6jQ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 mei 2018

Update 14:50 uur: VW

Volkswagen gaat investeren in China:

Volkswagen is opening three new factories in China to handle demand for SUVs and electric vehicles https://t.co/Tf49aSo1PG pic.twitter.com/6b0lpwjvXI — Bloomberg (@business) 28 mei 2018

Update 14:45 uur: Olie

Belangrijk voor de oliemarkten:

India says it only follows U.N. sanctions, not unilateral US sanctions on Iran https://t.co/oNlSakFUsx pic.twitter.com/0TXizrNXxP — Reuters Top News (@Reuters) 28 mei 2018

Update 14:40 uur: IMF

Rapport van het IMF over de Nederlandse arbeids- en huizenmarkt:

De huizenprijzen in Nederland. Ook per regio. Uit het rapport van #IMF.https://t.co/NZPBxMDdEM pic.twitter.com/osFE4pUiXH — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 mei 2018

Dank voor de link @ldaalder: #IMF heeft vuistdik rapport over onze lonen en huizen en daar zitten mooie grafiekjes in https://t.co/UpIvYiEh7g pic.twitter.com/easduJ27Oq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 mei 2018

Credits voor Lukas Daalder die deze publicatie deelt:

Whoop! Whoop! IMF staff report on the Netherlands! Special topics on wages and housing =>> https://t.co/KXR78G0hRi pic.twitter.com/Y4cz7bVhR2 — ldaalder (@ldaalder) 28 mei 2018

Update 14:10 uur: Tesla

Sta je dan met je nieuwe Model 3...

Getting our hypermile #Model3 towed to the Service Center. After leaving it charged overnight at a Supercharger it is still not taking a charge. @teslainventory pic.twitter.com/QicQbnnWrF — Sean M Mitchell (@seanmmitchell) 27 mei 2018

Update 14:00 uur: Olie

Nog even over de spread tussen Brent olie en Amerikaanse WTI olie:

WTI-Brent #oil price spread briefly fell to -$9 a barrel earlier today -- the wave of American crude exports in June is going to be quite something. #OOT pic.twitter.com/jDVOKuROMm — Javier Blas (@JavierBlas2) 28 mei 2018

Update 13:55 uur: Heijmans

Als u in de buurt bent zaterdag en u wilt eens kijken bij één van de projecten van Heijmans. Grijp uw kans:

Zie en voel hoe de bouw werkt! Op zaterdag 2 juni stelt Heijmans de bouwplaats van vijf projecten open voor de Dag van de Bouw: @Fenixlofts Rotterdam, Prinses Beatrixsluis Nieuwegein, RWZI Utrecht, @WWWestergouwe Gouda en @Zuidasdok Amsterdam. https://t.co/1U96tA930B pic.twitter.com/JsN1EeHtnA — Heijmans (@heijmansnl) 28 mei 2018

Update 13:45 uur: Gokken

Deze vlieger gaat voor meer markten op:

"According to experts, cryptocurrency trading addicts show the same kind of behavioural addictions as problem gamblers." https://t.co/wXqtge3BWm — WhalePanda (@WhalePanda) 28 mei 2018

Update 13:10 uur: USA

Amerika blijft dus dicht vandaag door Memorial Day:

Als u er meer over wilt weten:

The meaning of Memorial Day https://t.co/bkJijTkRmY — Barry Ritholtz (@ritholtz) 28 mei 2018

Update 13:00 uur: Air France

Nog één keertje dan...

De Franse pilotenbonden plannen wéér een staking. Als dit doorgaat is meer politieke druk nodig. https://t.co/QPvM7CL4yu — Jan Paternotte (@jpaternotte) 28 mei 2018

Update 12:20 uur: NXP

De overname van NXP door Qualcomm. Gaat het nu door of niet?

China is ready to approve Qualcomm's $43 billion takeover of NXP Semiconductors once it's confident of a ZTE deal, sources say https://t.co/AAo4HZCskq pic.twitter.com/VdAA0RaLu2 — Bloomberg (@business) 28 mei 2018

Update 12:20 uur: Italië

Overzichtje van de Italiaanse rentes:

Daar gaan ze...

Since that tweet germany-italy 2y spread is widening by 1bps EVERY MINUTE. pure panic. pic.twitter.com/ugRKRelOpP — Arne Petimezas (@APetimezas) 28 mei 2018

Update 11:40 uur: Olie

Er beginnen wel weer veel bullische olieberichten door te komen de laatste tijd:

Oil prices could soon 'spike' toward $100 a barrel regardless of OPEC and Russia, strategist says https://t.co/ssLATXmpzJ — CNBC (@CNBC) 28 mei 2018

Toch niet alleen maar bullish:

Oil sinks further as OPEC and Russia look to raise output https://t.co/AHKVm9Aybu — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 mei 2018

Update 11:30 uur: Beleggersdag

Het programma zit bommetjevol:

Counting down to the 1st IEX Investor Day! Join us for the latest insights in biotech, finance, retail, tech, robotics and impact investing. #iexbeleggersdag #iex2018 @IEXnl pic.twitter.com/35HMcqfkUm — JP van Oudheusden (@JPvOudheusden) 28 mei 2018

Update 10:50 uur: Beurslogica

Goed samengevat:

Spain opens higher as nobody can figure out how to collapse government.



Italy opens higher as nobody can figure out how to form government. pic.twitter.com/Bwg0kKt4nD — Lorcan Roche Kelly (@LorcanRK) 28 mei 2018

Update 10:50 uur: Basic Fit

Nieuwe all time high voor Basic Fit:

Update 09:30 uur: Banken

Banken in de rebound door het hele gedoe rondom de Italiaanse regering:

De Europese bankenindex volledig in het groen. Drie keer raden wie er bovenaan staan.... pic.twitter.com/kd0P7BHjdG — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 28 mei 2018

Update 09:30 uur: Spanje

Intussen in Spanje...

Spain's divided opposition is struggling with a plan to oust Rajoy https://t.co/dtcWFYldpm via @rorihuela pic.twitter.com/HqtKjlfAta — Forward Guidance (@ecoeurope) 28 mei 2018

Update 09:20 uur: Inflatie

Onder het mom beter iets dan niets...

This isn’t the inflation the ECB is looking for – but it is inflation https://t.co/rtnuuxrjnf pic.twitter.com/iKSMvJBVfZ — Bloomberg Economics (@economics) 28 mei 2018

Update 09:00 uur: Trump

Niet te volgen dit:

Here's how President Trump signaled that the summit with Kim Jong Un may be back on track https://t.co/gFsTziomS1 pic.twitter.com/fgpMXdC3hz — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 28 mei 2018

Update 08:30 uur: Disney

Niemand zit te wachten op de nieuwe Star Wars dus...

Another "Star Wars" film just flopped in China—a puzzle for Disney https://t.co/bkulcSZxHR pic.twitter.com/aIas2ZYemr — Bloomberg (@business) 28 mei 2018

Update 08:30 uur: Italië

Intussen in Italië:

Oordeel van obligatiebeleggers over Italiaanse soap is duidelijk. Beter politieke chaos dan een zekere anti euro regering. Euro sterker en risicopremie op IT obligaties daalt 0,14% naar 1,90%. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 28 mei 2018

Update 08:30 uur: Fed

Mooi zo:

Fed officials see unemployment declining to 3.8% by year’s end. https://t.co/KhmQx3OAoG — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 28 mei 2018

Update 08:00 uur: Altice

Barron's is wel heel enthousiast over Altice USA:

Barron's is laaiend enthousiast over #Altice USA $ATUS en ziet zo'n 50% upside.https://t.co/eNhEgEtKWw — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 28 mei 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: