Green is good

Geen woord dat de beleggingswereld zo verdeelt als duurzaam. Is het modieuze luchtfietserij die uiteindelijk onder aan de streep niets oplevert of hebben we te maken met een structurele verandering in de manier waarop geld wordt geïnvesteerd?

Vraag het aan beursjongens van de oude stempel en je zal vaak het eerste horen: allemaal heel nobel en je moet het zeker niet laten, maar uiteindelijk willen aandeelhouders gewoon geld verdienen. In de wereld van de pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders hoor je echter een heel ander verhaal.

Niet dat die geen geld willen verdienen, maar neem voor de grap maar eens een kijkje op onze zustersite IEXProfs: daar gaat het bijna dagelijks over maatschappelijk verantwoord beleggen. Of het nu door druk van politiek en pensioenfondsbesturen of uit het hart komt, feit is dat de grote vermogensbeheerders in de wereld hun beleggingen steeds meer afstemmen op ESG-criteria. Deze afkorting staat voor environmental, social en governance, de drie pijlers van het huidige duurzaam beleggen.

De millennials komen er aan

Denk ervan wat je wil, als de grootste beleggers ter wereld het serieus nemen kan het geen kwaad om te weten waar het over gaat. De keuze voor verantwoord beleggen lijkt er vaak één tussen meer of minder rendement. Want als je foute bedrijven uitsluit, sluit je in principe een deel van het beschikbare universum uit. En daarmee kansen op rendement.

Toch is dat niet zo, zeggen duurzame beleggers. Sterker, misschien is maatschappelijk verantwoord beleggen op de lange duur wel beter voor het rendement. Allerlei risico’s – toekomstige milieuheffingen, regelgeving en claims, bijvoorbeeld – kunnen worden verlaagd door vooraf te screenen op hoe een bedrijf zich gedraagt.

Daarnaast is er een nieuwe generatie beleggers in opkomst – de millennials en daaromtrent – die zegt meer te hechten aan wat er met hun geld wordt gedaan en welke impact hun beleggingen hebben buiten het puur financiële. Hoe die millennials erover denken als ze richting hun pensioen elke euro kunnen gebruiken, weten we uiteraard nog niet, maar laten we zeggen dat het iets anders klinkt dan de kreet “greed is good” waar een vorige generatie beleggers mee opgroeide.

Geld verdienen èn een betere wereld

Het aandeelhoudersactivisme, waar Gordon Gekko model voor stond, gaat tegenwoordig net zo vaak over maatschappelijke verantwoordelijkheid als om keiharde shareholder value. De grootste vernogensbeheerder in de wereld, BlackRock, zegt bij monde van topman Larry Fink van plan te zijn om bedrijven vaker te gaan aanspreken op hun langetermijndoelen en hun rol in de samenleving.

Het mooie is dat aandeelhouderswaarde en duurzaamheid elkaar niet hoeven uit te sluiten. Eén van de leukste deelgebieden van het hele ESG-spectrum vind ik het stuk waar puur winstpotentieel en het bijdragen aan een betere wereld elkaar direct raken. Dat strekt zich uit van nieuwe energie tot landbouwtechnologie en van drinkwaterzuivering tot slimme thermostaten.

No-brainers zijn dat niet – neem dat maar aan van iemand die begin deze eeuw jarenlang als belegger in het Ohra Milieutechnologiefonds heeft zitten wachten op betere tijden – maar in die sectoren zijn nu ongetwijfeld een paar van de winnaars van morgen te vinden, voor wie goed zoekt.

IEX Beleggersdag

En met de winnaars van morgen noem ik meteen het thema van de IEX Beleggersdag komende vrijdag in de RAI in Amsterdam. Op die dag gaan we u – naast een groot aantal andere trends en thema's – ook bijpraten over de gestage opmars van milieu- en maatschappelijke impact als een criterium waar steeds meer beleggers serieus rekening mee houden.

Interessant? Meld u dan aan voor de IEX Beleggersdag. Iedereen met een ticket ontvangt per mail een inschrijflink voor de vele workshops en parallelsessies.

Workshops over duurzaamheid en nieuwe energie

12:00 - 12:30 Waarom impactbeleggen de toekomst is

14:30 - 15:00 De win-win van duurzaam beleggen

15:15 - 15:45 De energie(r)evolutie