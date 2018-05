TA: Meeliften met de AEX

Ik nodig u uit voor mijn presentatie AEX naar 1000 op de Beleggersdag op 1 juni, waar ik van 15.15 tot 15.45 uur heel concreet zal aangeven hoe u het koerspotentieel van bijna 80% zou kunnen benutten.

Hieronder bespreek ik alvast één van de mogelijkheden, door middel van een tracker of ETF. Aanmelden voor de Beleggersdag kan via deze link: beleggersdag.iex.nl.

Hogere bodem AEX

De Nederlandse beurs is teruggevallen, nadat de AEX het koersdoel rond de weerstand van 572,81 punten (gevormd op 23 januari) had aangetikt.

Technisch blijft de trend van de AEX-index opwaarts gericht, maar gezien de sterke opmars zijn beperkte winstnemingen heel normaal.

Op dit moment zien we een hogere bodem rond 548,57 punten (gevormd op 26 april), die de markt waarschijnlijk zal opvangen.

In het slechtste geval (in een pullback scenario) zou de AEX naar de oude toppen rond 540,65 punten kunnen terugvallen. Indien deze test van de oude weerstand van 540,65 punten uitblijft, wordt er zoals gezegd een fors hogere bodem gevormd rond 548,57 punten.

Deze zogenaamde katapult bodem gaat nog steeds uit van een zeer positief scenario. Het feit dat deze bodem ver boven de voormalige weerstand van 540,65 ligt, kan gezien worden als een sterk teken.









In één keer de gehele beurs

Een eenvoudige manier om in één keer de gehele AEX-index met uw portefeuille te volgen, is via een tracker, in het bijzonder de Think AEX ETF.

Deze ETF verbetert, maar de uitbraak boven de top van januari rond 57,30 is nog niet voldoende uitgehard. De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de horde van 57,30 op basis van de slotkoers overtuigend opwaarts wordt gebroken.

Steun voor Think AEX ETF ligt rond 54,60 (de top van maart, die nu als steun fungeert).

Uiteraard belegt u ook in een ETF niet zonder een strakke stoploss. Hoe en op welk niveau leg ik u vrijdag uit op de Beleggersdag.





Tracker is de populaire naam voor ETF, wat staat voor Exchange Traded Fund. Een ETF heeft dezelfde flexibiliteit als een aandeel, maar met de spreiding van een beleggingsfonds. Simpel gezegd koopt u met een Think AEX ETF in een keer alle aandelen uit de AEX.



Een ETF is dus een eenvoudige manier om in één keer de gehele index met uw portefeuille te volgen, maar het is uiteraard geen wondermiddel. Stijgt een index, dan wordt uw ETF meer waard. Daalt de index, dan wordt uw ETF minder waard.