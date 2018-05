Vooruitblik: Happy Friday!

Toe nou AJee.

Echt, de hele week stond marketing aan mijn bureau te jengelen. Of u ik u even dit linkje wil aansmeren. Wik weeg, heug meug. Als u er op klikt, begrijpt u waarom ik niet sta te trappelen om dit bij u te pluggen :-) Kortom, doe mij een lol en klikkk, zodat ik morgen blije marketeers in de ogen kijk.

Terzake nu, veel echt beurs- en beleggingsnieuws is er niet sinds ons slot vrijdag. Is er wereldwijd verder nog reuring dat misschien koersen, rentes en dollar kan raken? Dan kijk ik eerst naar Rome. Die nieuwe regering is nog steeds niet in kannen en kruiken? Dit is het laatste nieuws, lijkt me een formaliteit.

Italy president under pressure to accept eurosceptic minister https://t.co/U8hXFTkW6B pic.twitter.com/rm94rGPBNJ — Reuters Top News (@Reuters) 27 mei 2018

En hoe gaan de markten hier mee om? De Italiaanse FTSE/MIB 30 is haar outperformance dit jaar kwijt en hoe:

De rente gaat natuurlijk de andere kant uit. Inderdaad en ook hier: en hoe.

In Spanje worden intussen ook de politieke messen geslepen?

Spain's Ciudadanos party open to alternative candidate to oust PM Rajoy https://t.co/AvrZMZlV16 pic.twitter.com/t5h7c5JYtW — Reuters Top News (@Reuters) 26 mei 2018

De Ibex 35 wordt er niet blij van, maar die ligt al langer niet goed. Dit is gewoon een neergaande trend en niet zo'n beetje ook.

De Spaanse rente loopt ook op, maar valt nog mee? Nou ja, ze hebben intussen zoveel europacups in het land staan, daar betalen ze alles zo mee af.

Voor u conclusies trekt: hier ziet u die beide rentes versus Nederland, Duitsland en Griekenland sinds de invoering van de euro op 4 januari 1999. Dat de huidige renteperikelen nog geen schim zijn van de puinhopen van de Eurocrisis begin dit decennium is klip en klaar. De rentes in de EU-periferie gingen toen sky high.

Sterker nog, ik moet de Griekse rente (klassieke bubbelgrafiek uit het boekje) zelfs op de rechteras zetten, anders zijn de andere lijntjes nagenoeg vlak.

Nog één politiek dingetje dan, president Donald Trump heeft de hoop op een top op 12 juni ook nog niet opgegeven. Daarmee bedoel ik een ontmoeting met de Noord-Koreaanse superme leader, want als belegger of handelaar denkt u bij een top natuurlijk aan iets anders.

Koreas discussing possible non-aggression pledge, peace treaty talks ahead of North Korea-U.S. summit https://t.co/4VpkFACtXt pic.twitter.com/aw6bAWdhZ0 — Reuters Top News (@Reuters) 27 mei 2018

Is er dan ook nog echt bedrijfsnieuws? Jazeker! Gaat het dan toch nog gebeuren dat het bod van Qualcomm op ons NXP Semiconductors door gaat?

Qualcomm to meet China regulators in push to clear $44 billion NXP deal: sources https://t.co/KkkyNL4Ec6 — Reuters Top News (@Reuters) 27 mei 2018

Oef, deze rally heb ik helemaal gemist. Zo te zien komt dat Chinese besluit niet helemaal onverwacht... Voor de goede orde, de hoop dreef uit de koers van NXP, toen Beijing moeilijk begon te kijken. Wellicht dat de ZTE perikelen hier iets mee te maken hebben, maar dat is nutteloos speculeren.

IEX Beleggersdag

Deze week hebben we op de beurs inkoopmanagersindices, Europese inflatie en Amerikaanse arbeidsmarktdata over mei, maar er is natuurlijk maar één agendapunt: vrijdag is de IEX Beleggersdag in de Amsterdamse RAI! Ofwel, een oude traditie in ere hersteld. Gun ik Janneke de eer:

Vrijdag 1 juni ontvang ik o.a. deze sprekers op het podium van de #IEXBeleggersdag. Kom ook & bestel je kaartje via https://t.co/rnSFkouru1 pic.twitter.com/gvZK7Agi0x — Janneke Willemse (@jannekewillemse) 8 mei 2018

De CEO's van onder meer Galapagos, Pharming en ASR geven acte de présence, maar ze vinden het vast niet erg dat wij deze meneer tot keynote speaker hebben uitgeroepen. Werner is de enige binnen Amazon die na grote roerganger Jeff Bezos over de zaak mag praten. Een uur lang, mis het niet!

Meer dan vroegere Dagen van de Belegger of Aandeelhouder leggen wij de nadruk meer op educatie en minder op commercie. Onmogelijk om iedereen aan u voor te stellen, maar voor een eerste keer hebben we een ongelooflijke mooie line-up aan sprekers en gasten. Dit is nog maar de helft. Ga kijken. Hier het héle programma.

Tot vrijdag dus in de Amsterdamse RAI. Komt allen, de thuisblijvers gaan ongelijk krijgen. Uiteraard maken we in de RAI ook onze site, doen we live beursverslag (leuk, er is een Payroll Report), filmen we interviews (misschien ook wel met u) en zien we verder wil waar we zin hebben. Of de AEX... Ze blijft de baas :-)

IEX Premium leden gaan gratis en voor niks naar binnen, de anderen bijna gratis. Bestel hier uw kaarten. Nu ben IEX Eend, maar waar krijgt u meer voor die €14,95 per maand dan bij IEX Premium? Dat had u deze week alleen al aan Nico's Altice stukken terug verdiend. En dan krijgt u ook nog eens in de twee weken dit blad:

Agenda

We luiden de oude maand uit en we verwelkomen de nieuwe en eerste zomermaand: dan doen we het altijd met, ik noemde het al, inkoopmanagersindices, Europese inflatie en Amerikaanse arbeidsmarktdata over de aflopende maand. Bedrijfscijfers zijn er eigenlijk niet meer. Ja, Kardan. Dat niveau dus.

Het is wel aardig dat de beurs rekening lijkt te houden met de buienradar. Morgen zijn VK en VS dicht en gebeurt er in principe niks. Daarna starten we langzaam op met steeds meer data en vrijdag is het helemaal bal met wereldwijde inkoopmanagersindices en het beroemde Payroll Report.

De koersen wapperen hier zelden meer op, maar het leert ons wel hoe de economie er voor staat. De eerste schattingen van de manufacturing PMI's uit Duitsland en Frankrijk vielen vorig week tegen en de Amerikaanse viel mee. Kortom, we gaan deze week zien hoe de conjunctuur zich beweegt.

Let zeker ook op de eerste inflatieschattingen uit Europa, want dan leert ons weer welke kant de neuzen uit staan in de ECB-toren in Frankfort. Verder zijn er bij ons nog wat ex-dividendjes (onder andere ABN Amro) en aandeelhoudersvergaderingen (NN), maar dit seizoen loopt nu op haar einde.

28 mei

00:00 Beurs VS en UK dicht

09:00 Unibail-Rodamco notering €5,40 ex-dividend

10:00 Italië inflatie PPI apr

14:00 ASMI AVA



29 mei

09:00 Corbion notering 0,56 ex-dividend

10:00 EU M3 geldhoeveelheid

14:00 Salesforce Q1-cijfers

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex mrt

16:00 VS consumentenvertrouwen mei 128,0



30 mei

00:00 Kardan AVA

08:00 Kardan Q1-cijfers

08:00 Duitsland import- en exportprijzen

08:45 Frankrijk BBP Q1

09:00 ASMI notering €0,80 ex-dividend

09:00 Spanje inflatie CPI

09:00 Spanje detailhandelsvekopen

09:55 Duitsland werkloosheid mei -15K en 5,3%

14:00 Duitsland inflatie CPI mei

14:15 VS ADP banenrapport mei 190K

14:30 VS BBP Q1 2,4 QoQ

14:30 VS handelsbalans goederen apr

14:30 VS groothandelsvoorraden

20:00 Fed Beige Book



31 mei

00:00 NN AVA

01:50 Japan industriële productie apr

03:00 China manufacturing PMI mei 51,3

03:00 China non-manufacturing PMI mei

08:00 Holland Colours jaarcijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen apr 0,8% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI

09:00 ABN Amro notering €0,80 ex-dividend

09:00 Spanje BBP Q1 0,7% QoQ

11:00 EU inflatie CPI mei 1,3%

14:30 VS jobless claims

14:30 VS personal income and outlays apr 0,3% en 0,3%

15:45 VS Chicago PMI mei 58,0

16:00 VS pending home sales apr 0,4% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden



1 jun

03:45 China Caixin manufacturing PMI mei 50,9

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI mei

09:00 Hydratec notering €2,25 ex-dividend

09:15 Spanje manufacturing PMI mei

09:45 Italië manufacturing PMI mei

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mei 53,4

09:55 Duitsland manufacturing PMI mei

10:00 Italië BBP Q1 0,3% MoM

10:00 EU manufacturing PMI mei 56,0

10:30 VK manufacturing PMI mei 54,8

14:30 VS Payroll Report mei 185K en 3,9%

15:45 VS manufacturing PMI mei

16:00 VS ISM Manufacturing Index mei 57,7

IEX Beleggersdag!

Uiteraard is hij vrijdag ook op de IEX Beleggersdag, Corné krijgt zoals altijd het laatste woord van mij.

Video weekbericht

Netto schulden bij Amerikaanse bedrijfsleven

Ontwikkeling uitstaande aandelen. Effect share buy backs.

AEX + 31% in 2 jaar. Is die stijging terecht?

Wereldwijde inkopers bepalen waar beurs heen gaat.

En natuurlijk de weekagenda.https://t.co/4kUX97GFxk — Corne van Zeijl (@beursanalist) 26 mei 2018

Kiek op de Grafiek

Het vaste rondje langs de bekende velden, wat vertellen en leren de grafieken ons? De AEX zette deze week een nieuwe top voor dit jaar en deze bullmarket anno 2009 neer op 572,90. Opgaande trend intact, maar de index schrok er zelf van, zoals u ziet. Vergelijk eens met die Ibex 35 hierboven... Wij heerschen :-)

De AEX herbeleggingsindex, de Nederlandse DAX, laat hetzelfde beeld zien: nieuwe all time high, maar daarna terug.

Maandgrafiek, ofwel deze mei zit er nog niet bij, maar zo ziet de AEX er onderliggend uit. Perfect bestaat, maar netjes geprijsd, vind ik.

De AEX VIX Index (volatiliteit) is uiteraard met die indexdaling opgelopen, maar het mag nog geen naam hebben. Het is is o zo verleidelijk deze index te timen, maar dat is duur als die beweging uitblijft.

Met de CAC 40 is de AEX een van de betere EU en euro beurzen dit jaar. Dat is goed te zien aan de Eurostoxx 600 die deze week zelfs niet in de buurt is geweest van een hogere top.

De S&P 500 is aan het zijwaartsen in niemandsland. Dit is ongetwijfeld geen verantwoord beursjargon, maar ik kan er niks anders van maken.

Eens zien of er elders op Wall Street wel iets te beleven is. Technologie doet het beter, maar ook de Nasdaq 100 is aan een vers topje toe om het opgaande momentum vast houden.

Kijk aan, de Amerikaanse midkappertjes uit de Russell 2000 hebben wel een nieuwe top en zelfs all time high neergezet.

Tot slot pak ik de MSCI World Index in euro's. In dollars kan u net zo goed naar de S&P 500 kijken (de index bestaat voor 60% uit Amerikaanse aandelen), vandaar. Ongelooflijk, dit is het mooiste plaatje van allemaal! Ofwel, tracker-beleggers doen en betalen weer het minste, maar vangen het meeste :-)

Dan nu over naar het grootste slagveld afgelopen week, de rentes door politiek gedoe in Italië en nu ook Spanje (?). Die grafieken zag u al bovenaan dit stuk. Gedonder in de EU-periferie is een vlucht in AAA's, is nog altijd het motto op de beurzen. Zoals onze tienjaars:

Idem dito voor de Duitse Mannschaftjes:

Opvallend is dat de Amerikaanse rente weer onder 3% is gezakt. Straks haalt de officiële Fed rente dit spul nog in.

Valuta dan, er staat gewoon 1,650 op het EUR/USD bord. Dit is in het kort goed voor de winsten van onze Nederlandse aandelen (ruim helft omzet is in dollars) en uw dollar-beleggingen, maar slecht voor uw weekendje weg New York of Miami en als u importeert uit de VS.

Kranten stonden deze week bol over de Turkse lira. Ondanks een ingelaste renteverhoging naar 16,5% van 13,5% blijft de munt maar dalen. Ik neem even versus de euro en twintig jaar terug. Eigenlijk is dit niet meer dan een versnelling van een al hele lange stijgende of dalende trend, zo u wilt.

Olie (hier West-Texas Light Intermediate, WTI) liet even een veer op productie-uitbreiding van Saudi-Arabië en Rusland. Onderkant opgaand trendkanaal, zou ik zeggen. Misschien een long nu, voor wie zin heeft om even te dobbelen, maar vraag hiervoor vooral techneuten.

Goud daalt denk ik per saldo op de opgaande dollar. Ongelooflijk, zeven, acht jaar geleden was dit spul goed voor dagelijks veel reuring en ruzie, maar ik hoor er nu niemand meer over. Ja, ook beleggen en handelen is aan mode onderhevig. Kopen en wegleggen? Kan, maar luwte kan jaren duren en u vangt geen yield.

Tot slot dit goedje nog, bitcoin. Dat gaat per saldo ook nergens heen. Zo jong nog al die bitcoiners en dan nu al van de slome, saaie zijwaartsers :-)

Prettige zondag verder, geniet van het mooie weer, de mooie beurs (onze dan) en tot morgen voorbeurs.