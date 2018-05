Fondsenrondje: Saai is goed

Een saaie beurs is een goede beurs, heet het wel. Vandaag klopt dit in ieder geval. Aandelen hoger, sterke dollar, wisselende rentes en olie wat lager. Waarom? Omdat het kan.

Er valt bar weinig over de markt en individuele aandelen te melden. De Ifo Geschäftsklima is in de prik, dat is het wel. Verder? Ach, al we de februaridip wegdenken is het eigenlijk al sinds begin 2016 saai.

Saaie beurs is goede beurs, heet het wel. Klopt, welgeteld één echte dip (feb dit jaar) gehad sinds feb 2016. En moet u eens kijken, #AEX met en zonder herbelegd dividend pic.twitter.com/TWwAUgPwZ3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 mei 2018

En dan nu vandaag. Vink alles maar af.

De rentes stellen ook al niet zo veel voor, hoewel de neuzen niet dezelfde kant uitstaan.

Op het Damrak zijn het met name de bekende feesten- en partijenaandelen die nog het meest bewegen, maar ik ontdek geen wereldschokkende koersen. Behalve dat Heijmans een weg gaat verbreden is er ook geen nieuws. En dit is ook het enige, moederziel alleen advies:

Ahold Delhaize: naar €23,50 van €20,50 - Bernstein

Wel praat Nico u bij over het enige aandeel dat wel beweegt. Het was met het Altice weekje wel, zeg.

Voor traders wordt Altice de nieuwe beurslieveling, als het dat al niet was...

De week van Altice https://t.co/BbGCACJf6z via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 25 mei 2018

U kunt op het plaatje klikken voor schermvullend, maar ze gaan er alle 74 niet van bewegen.