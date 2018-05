Geen AEX, maar AGV Index vandaag. Inderdaad, u bent u natuurlijk ook al een weg aan het banen door alle mails.

Het is 25 mei AVG-dag. Ondanks al het gejammer is de zon opgekomen, varen er boten en rijden de treinen nog. De aarde is niet vergaan. ?? — Brenno de Winter (@brenno) 25 mei 2018

Wat dat betreft is het aardig dat de beurs rekening met ons houdt, want er is echt helemaal niks te doen. Wel gaan de koersen in de rebound na gisteren op die zeg maar Korea dip. EUR/USD tikt intussen alweer 1,17 aan, ofwel die dip is alweer uitgeprijsd.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, niet blazen:

Heijmans gaat de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde verdubbelen. De order heeft een waarde van ruim 18 miljoen euro. Opdrachtgever is de Provincie Fryslân.

ABN Amro en Rabobank hebben donderdag beide te maken gehad met een zogeheten DDoS-aanval. Klanten kunnen door zo'n aanval problemen ondervinden met internetbankieren, mobiel bankieren en betalen via iDeal.

DEME heeft in het eerste kwartaal de omzet flink zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat bleek vrijdag uit een handelsbericht van moederbedrijf Ackermans & Van Haaren.

ASR neemt Landgoed Junne over van Delta Lloyd, dat zelf vorig jaar werd overgenomen door NN Group. De overnamesom is bijna 25,3 miljoen euro.

Analistenadvies:

Ahold Delhaize: naar €23,50 van €20,50 - Bernstein

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is ook wel eens dikker geweest.

08:45 Frankrijk consumentenvertrouwen mei

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima mei 101.9

10:30 VK BBP Q1 0,1% QoQ

14:30 VS orders duurzame goederen apr -1,4%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 98,8

En dan nog even dit

Interessante tweets zijn er ook al amper. Veel gedoe over Korea en die privacywet, dat wel. Deze dan maar. Wat doet Shell vandaag na twee afstraffingen?

The jury’s decision increases the amount that Samsung previously was ordered to pay Apple for the patents under dispute from $399 million to $539 millionhttps://t.co/sYygcpphW7 — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 mei 2018

Wie weet:

North Korea says still open to talks after Trump-Kim summit canceled https://t.co/w9iMnTjt8Y — Reuters Top News (@Reuters) 25 mei 2018

Oh:

How Europe’s new privacy law called GDPR is creating big business opportunities ref="https://t.co/za02VBDGiF">https://t.co/za02VBDGiF — CNBC (@CNBC) 25 mei 2018

Da's fors:

Tot slot nog deze: het moet inderdaad toch een keer?

Reuters poll: Near one-in-three chance of U.S. recession in next two years https://t.co/JNbf0pmOik pic.twitter.com/YPGuy4wU6N — Reuters Top News (@Reuters) 25 mei 2018

