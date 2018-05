Nee, de daling van vandaag had niet met Trump te maken, vanochtend was al meteen duidelijk dat men in Europa na veel meer gedaald te zijn dan de Yanks niet echt zin had de Yanks te volgen bij hun herstel. (zoals wel vaker, kuch....)

En ja, zodra er iets was dat negatief uitgelegd zou kunnen worden ging men blij en dankbaar in het rood.



Overigens opvallend, vanochtend slaagden sommigen er in om de daling van KPN over het hoofd te zien, en, vanavond weer?

Zou dat nou moeilijk zijn? :-)



Enorme omzet bij het slot van PostNL ook weer door sommigen gemist trouwens; is toch iets dat op de beurs gebeurt, en, iets betekent...