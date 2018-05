Slotcall: Wéér Trump

Wat begon als een mooie beursdag eindigt in mineur. U leest op de bekende networks dat de daling komt doordat president Donald Trump de top met Noord-Korea heeft afgeblazen. Het tijdstip grijnst u tegemoet. Tja, alsof er ook maar één winst hierdoor wordt geraakt...

Koersen in de EU en op Wall Street leveren in. De euro stijgt iets - of de dollar daalt zo u wilt - en goud en zilver profiteren. Olie dan weer niet, maar het zwarte spul is al genoeg gestegen, want ik moest vanochtend aan de pomp alweer meer dan €1,70 aftikken. Wat betaalt u?

Karel Appel patroon? Net als wij beleggers "rotzooide" hij ook maar wat aan, tenslotte. Puur artistiek gezien is t mooie #AEX daling vandaag. Nice and smooth beweging, niet dat gebruikelijke gehak en gezaag pic.twitter.com/FoVa1Lt2oG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 mei 2018

Dit is dus de boosdoener even na opening Wall Street:

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jung Un. pic.twitter.com/qEoi9ymUEz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 mei 2018

Analisten

Weinig echt bedrijfsnieuws vandaag op het Damrak en over. Analistenadviezen zijn ook op één hand te tellen.

Altice: naar €3,60 van €9,50 - Bank of America Merrill Lynch

Royal Dutch Shell: naar 3250p van 3050p - Barclays

Uiteraard zijn er weer behoorlijk koersuitslagen onder de individuele fondsen op het Damrak, maar nieuws is er amper. Er is eigenlijk maar één aandeel dat echt beweegt en technisch interessant is:

Heijmans

Op het Damrak is Heijmans de grote uitschieter. Omlaag op cijfers vorige week, maar inmiddels is de hoogste koers in drie jaar tijd bereikt:

Het duurde bijna een jaar, maar #Heijmans is uit de tradingrange gebroken en speert er vandoor (+4,5%) pic.twitter.com/jPxwS8pqTh — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 mei 2018

Verder:

Galapagos is aan een aardige herstelrally bezig

Shell daalt alweer hard. Die top deze week dik boven €30 was blijkbaar een verkoopsignaal

Relatief rustig Altice dagje!

Auw, Signify gaat echt als een nachtkaars uit

Besi is de kluts en vooral het momentum kwijt

AMG en Aperam daalden gestaag vandaag. Aan de percentages bent u gewend

Vooruit, nog een paar extra's:

AB Inbev

De analisten van de IEX Beleggersdesk keken nog eens een keer goed naar AB Inbev:

AB Inbev onder de loep genomen #ABInBev https://t.co/0o9qbyJEzB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 24 mei 2018

Tesla

Intussen heeft Elon Musk op Twitter zich niet aan de wet gehouden... Gisterenavond ging hij ook al tekeer over journalisten en de media...

Elon Musk's stock-option tweet violated U.S. labor law, UAW alleges https://t.co/GvoJifhlrP pic.twitter.com/b4Ihn34Seg — Bloomberg Technology (@technology) 24 mei 2018

Deutsche Bank

Intussen gaat Deutsche Bank weer richting de laagste koers in vele jaren. Voor wie van een hóógrisicodobbel houdt is het misschien wat. Want als het sein veilig klinkt, is de koerswinst al weg. Uw risico is vooral dat degene die wél precies weet wat er op de balans staat nog niet is gevonden. Een nieuwe strategie is misschien ook een idee.

Intussen nadert #DeutscheBank weer tientje. Net als zeg 45 jaar geleden. Al zwendel en bonus je nog zo snel, de beurskoers achterhaalt je wel, zei oma vroeger al pic.twitter.com/0ngslMmIRD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 mei 2018

Nee, ook das war einmal pic.twitter.com/fUoPODnxDD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 mei 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1724

Goud: $1305

Bitcoin: $7540

WTI: $71 en Brent: $79

