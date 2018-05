TA: AEX naar 1000

De AEX staat klaar de weg omhoog te hervatten. Op lange termijn zien we weer de 1000 punten op onze radar. Het lijkt erop dat de AEX een bodem heeft gevormd in het langetermijnverloop.

De eerste aanval op de weerstand is deze week afgeslagen, maar indien ook de laatste koerstop rond 572,81 (jaartop van januari) gebroken wordt, kan de opmars hervat worden. In eerste instantie richting 609,22 (de top van 22 mei 2001), vervolgens naar 703 (top van 2001), maar ons uiteindelijke koersdoel blijft de 1000-punten grens.



Het volledige programma van mijn presentatie vindt u onderaan dit blog. Beleggen is vooral voor de lange termijn. Daarvoor heb je een methode (TA), een visie (AEX naar 1000) en een plan van aanpak (buy the dips) in je gereedschapskist.

In onderstaand blog wil ik in het bijzonder ingaan op de meerjarige, dus ultralange termijn, ontwikkelingen van de Nederlandse beurs. Ik heb anderhalf jaar geleden voor de AEX al een koersdoel van 1000 punten gegeven, op basis van een beleggingshorizon van vier tot zeven jaar.

Veel sterke signalen

Bij de AEX zijn in de afgelopen jaren veel sterke signalen opgetreden. Voor langere tijd wijst dit op positieve ontwikkelingen. Hieronder geef ik een technische beoordeling waarin ik meerdere jaren, mogelijk tot 2024, vooruit kijk.



Op de langetermijngrafiek heeft de AEX rond 506,05 een hogere bodem gevormd bij pijl B. Omdat deze bodem boven de koerstoppen uit 2015 ligt, kwalificeer ik die correctie als een geslaagde pullback. Bovendien is deze terugval rond de toppenlijn C-C’ uit 2000 opgevangen.

De Nederlandse beurs heeft hiermee oude langetermijnkoopsignalen gevalideerd. Nu lijkt de AEX-index de laatste top rond 572,81 te gaan breken, waarmee de opwaartse trend kan worden hervat. Daarmee zal de langetermijnkoopconditie worden voltooid.

Veel eerder al, in 2016, had de AEX ook al een perfecte pullback gevormd; de hogere bodem rond 378 (rode pijl bij A), bevestigt de uitbraak door de toppen van 2011, rond 374 (bij X), maar ook de uitbraak boven de toppenlijn C-C’ (bij Y). Een pullback is een technisch koerspatroon op een aandelenindex, dat bij belangrijke draaipunten in de economie voorkomt. Verderop wordt de pullback toegelicht.

De pullback in 2016 viel samen met meerdere sterke technische signalen op andere Europese beurzen, dat bevestigde indertijd dat de Europese economie steeds meer op stoom kwam. Ook heeft de AEX de dalende toppenlijn uit 2000 gebroken, wat eveneens op een verbetering in het technische plaatje duidt.



Zes positieve signalen

Op bovenstaande grafiek zijn in de afgelopen 3,5 jaar meerdere positieve en uitermate sterke signalen opgetreden. Technisch completeren deze signalen de langetermijnkoopconditie van de AEX.



Deze zes signalen zijn:

1. Uitbraak boven de toppen van 2011 rond 374 bij X.

2. Hogere bodem bij A (pullback) die signaal 1 bevestigt.

3. Uitbraak bij Y boven de dalende toppenlijn uit 2000.

4. Uitbraak boven de top uit 2015 rond 510 (P).

5. Hogere bodem bij B (pullback) die signaal 3 bevestigt.

6. Ten slotte wachten we op de uitbraak boven de top 572,81, waarmee de langetermijnkoopconditie zal worden bevestigd.



Zoals ik eerder heb aangegeven is de technische conditie van de Nederlandse beurs hiermee voor een langere periode positief gedraaid. Deze signalen wijzen op een zeer belangrijke positieve omslag in het sentiment.

Ten eerste is een patroon van structurele winstnemingen voorbij, na de top uit 2000 rond 703, is in 2007 een lagere top gevormd rond 564, gevolgd door een nog lagere top rond 537. Deze 13-jarige fase (van zijwaarts koersverloop) is dus definitief voorbij en afgesloten.

Hiermee laat de AEX een zeer turbulent en dynamisch decennium achter zich. In deze vlakke golfbeweging zat de top van de dotcom-crisis in 2000 (703) en het uitbreken van de financiële crisis in 2007 (564). Ook trad in 2015 een pullback op, die het einde van de 2007-crisis aangaf, alsmede de start van de wederopstanding van de aandelenmarkt.

Buy the dips

Ook op wat kortere termijn beginnen de markten na een kwakkelzomer in 2017 en een kwakkelvoorjaar in 2018 eindelijk de sterke economie te verdisconteren. Wellicht zullen de markten ook een periode met hogere inflatie inprijzen. De AEX heeft de afgelopen twee jaar met de hogere koersbodems (409, 436, 476 en 506) aangegeven dat beleggers op steeds hogere niveaus durven (bij) te kopen.

Op korte termijn houden we 572 (koerstop van begin 2018) als referentiepunt aan, als volgende koersdoel geldt 609 (top 2001), het 18-maands koersdoel ligt rond 703. Het meerjarige koersdoel ten slotte ligt rond 1000. In dit scenario is mijn plan van aanpak: Buy the dips.

De AEX Total Return Index, die het koersverloop van de AEX inclusief de dividenduitkeringen, is inmiddels opwaarts uitgebroken boven de top van januari. Dit is vaak een voorloper gebleken voor de AEX index zelf.



Zijn er dan geen risico's?

Wat zijn de bedreigingen voor bovenstaand scenario? Economische ontwikkelingen vinden niet lineair plaats maar in golfbewegingen. Tussen nu en pakweg 2024 zou er een economische terugval kunnen plaatsvinden, waarop financiële markten met koersdalingen zullen reageren. Een andere mogelijke bron van onzekerheid kan de onvoorspelbaarheid van de nieuwe Amerikaanse president zijn.



Echter het koersverloop op lange termijn en de daarmee samenhangende macro-economische ontwikkelingen wijzen erop dat de aandelenbeurzen wel een deukje kunnen hebben.

Technisch zou een correctie van 20% a 25% geen schade toebrengen aan het positieve technische beeld van de grotere westerse aandelenbeurzen. Alleen een daling van de AEX onder de februaribodem van vorig jaar rond 378 (bodem A), zou de positieve langetermijnvooruitzichten schaden. Elke correctie boven dat niveau mag als een instapkans beschouwd worden.

Overigens geldt een sterk vangnet rond 506, waarmee het risico in eerste instantie beperkt is tot minder dan 12%. Bovenstaande analyse is al eerder gepubliceerd in februari 2017 op Tostrams.nl en in mei 2017 op IEX.nl.

Uitleg pullback

Een geldige pullback kan alleen in liquide markten als richtinggevend koerspatroon optreden. Op onderstaande voorbeeldgrafiek is in drie stappen de overgang van een zijwaarts naar een stijgend koersverloop weergegeven.

Eerst beweegt de koers een tijdlang tussen 80 en 100. In de aanloop naar een pullback scenario zijn de toppen altijd belangrijk, want deze vertegenwoordigen verkoopdruk. In de voorbeeldgrafiek wordt bij de lijn rond 100 blijkbaar steeds winst genomen, want de koers valt een aantal keer terug. Op het moment dat deze weerstand wordt gebroken is deze verkoopdruk weg. Technisch treedt hiermee een koopsignaal op.

Dit is de eerste stap van de pullback, de richting (omhoog) wordt hiermee bepaald. Nadat de eerste euforie wegebt zullen vaak winstnemingen optreden, waarna de koersen terugvallen. In 80% van alle gevallen zal zo’n correctie opgevangen worden door de voormalige toppen en weerstand rond 100.

Een geldige pullback ontstaat indien de voormalige verkopers (rond B=100) nu als kopers (bij 2) in de markt terugkeren. De rolwisseling van verkoper naar koper vormt de pullback.

De pullback wordt voltooid zodra de correctieve fase (bij 3) wordt afgerond. Onderzoek toont aan dat een koersdoel berekend kan worden, door de afstand tussen A en B te projecteren boven het uitbraakpunt. In dit voorbeeld kunnen we een koersdoel van 120 berekenen.

