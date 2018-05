Fondsenrondje: Koffie dan maar

Alsof het niks is trekt EUR/USD zowat een halve cent aan en de Italiaanse rente daalt acht basispunten. Misschien kan ik daarom beter zeggen dat de euro aantrekt? Hoe dan ook, dit zijn echt de enige twee wapenfeiten die nu opvallen op de beurs. Het kan heel snel:

Alle Europese indices en Amerikaanse futures licht in de plus.

Volatilteit daalt een paar procent.

De dollar daalt dus iets.

De rentes doen een basispuntje meer.

Olie zakt iets, goud doet weer niet veel en bitcoin daalt.

Op het Damrak is er ook bitter weinig reuring. Er valt weinig te duiden. Fondsen die gisteren (hard) daalden gaan in de rebound, daarmee hebt u de grote gemene deler wel zo'n beetje. Eerst de adviezen. Merrill Lynch gooit het dartpijltje in vakje €3,60 voor Altice, maar dat maakt weinig indruk.

Is trouwens de rust een beetje aan het weerkeren bij onze Franse vrienden? Dividend komt in juni. Hoe meer zekerheden bij deze trade van het jaar, hoe minder koersspektakel?

Altice: naar 3,60 van 9,50 - Bank of America Merrill Lynch

Royal Dutch Shell: naar 3250p van 3050p - Barclays

Verder is het schrapen:

ASML ligt goed, all time high €175,25 is op schootsafstand. Besi en ASMI zijn het momentum even kwijt na de afstraffing.

Galapagos is stiekem aan een aardig ritje bezig.

Het is denk ik voor het eerst ooit dat ik echt niets over de AMX-fondsen weet te melden. Vooruit dan, houd vol TomTom.

Heijmans gaat alweer en staat op de hoogste koers in drie jaar.

Durft iemand het woord bodem al bij Beter Bed te laten vallen?

Eurocastle doet +2,5% op een dwarsliggende grootaandeelhouder.

Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.